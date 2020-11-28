Tesla отзовет более 10 тыс. автомобилей

В Model X и Model Y отлетают элементы крыши. Фото: 3DNews

Более 10 тыс. машин Model X и Model Y отзовет корпорация Tesla из-за дефектов крепления фрагментов крыши и угрозы отказа руля.

На 870 автомобилях Model X, выпущенных в период с 16 марта по 31 июля 2016, отлетают элементы крыши, сообщает "Интерфакс".

Их отзовут на заводы в Китае.

9136 машин Model X, выпущенных с сентября 2015 по июль 2016 отозвали из-за аналогичной проблемы.

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Tesla бесплатно устранит дефекты.

Tesla планирует начать разработку доступного европейского хэтчбека на будущем заводе в Берлине. Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что корпорация планирует повторить успех Model 3.