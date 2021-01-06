Владельцам евроблях начали отказывать в выплате страховки

Страховые компании начали отказывать в выплатах владельцам автомобилей на иностранной регистрации.
Об этом говорится на странице "Водители Украины" в Facebook.
Для принятия окончательного решения страховые компании просят предоставить дополнительные документы: справку из органов фискальной службы с информацией о лице,которое ввезло на территорию Украины автомобиль; перевод доверенности, которой владелец автомобиля уполномочивает пользователя получить страховое возмещение.
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