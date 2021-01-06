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среда, 06 января 2021 15:04

Владельцам евроблях начали отказывать в выплате страховки

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Страховые компании начали отказывать в выплатах владельцам автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом говорится на странице "Водители Украины" в Facebook.

Для принятия окончательного решения страховые компании просят предоставить дополнительные документы: справку из органов фискальной службы с информацией о лице,которое ввезло на территорию Украины автомобиль; перевод доверенности, которой владелец автомобиля уполномочивает пользователя получить страховое возмещение.

Автор: Водители Украины
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Владельцу евробляхы поставили дополнительные условия для получения выплаты
Автор: Водители Украины
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