Владельцам евроблях начали отказывать в выплате страховки

Страховые компании начали отказывать в выплатах владельцам автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом говорится на странице "Водители Украины" в Facebook.

Для принятия окончательного решения страховые компании просят предоставить дополнительные документы: справку из органов фискальной службы с информацией о лице,которое ввезло на территорию Украины автомобиль; перевод доверенности, которой владелец автомобиля уполномочивает пользователя получить страховое возмещение.

Автор: Водители Украины Владельцу евробляхы поставили дополнительные условия для получения выплаты

Автор: Водители Украины Один из владельцев авто на иностранной регистрации обнародовал ответ страховой компании

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