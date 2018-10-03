Vision RS и Kodiaq RS - что показала Skoda в Париже

Skoda представила в Париже пять новинок.

Прототип Vision RS создает представление о будущих моделях, а кроссовер Kodiaq RS - новую концепцию спортивных внедорожников, передает "Авто 24".

Skoda Vision RS

Этот спорткар получил эмоциональный дизайн. Разработчики продлили приборную панель с карбоновыми элементами. Внутреннее оформление Vision RS состоит из специально вырезанного хрусталя ручной работы от чешского производителя стекла Lasvit. Панель приборов имеет характерный дизайн для RS с подсветкой и сенсорным экраном информационно-развлекательной системы.

Концепт SKODA VISION RS. Фото: Авто 24

Центральная консоль Vision RS, а также каркас переключателя DSG полностью выполнены из углепластика.

SKODA VISION RS. Фото: Авто 24

Skoda Kodiaq RS

Серийный Skoda Kodiaq RS имеет мощный дизельный двигатель в истории - 176 кВт, 240 л.с., а также полноприводную адаптивную подвеску. Это наделяет внедорожник чертами спорткаров.

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SKODA KODIAQ RS. Фото: Авто 24



Внешне заряженный Kodiaq RS отличается светодиодными фарами с кристаллическим эффектом, которые входят в стандартную комплектацию и характерным обвесом кузова. Для новинки также будет доступен новый цвет Race Blue.

Среди оборудования - виртуальная панель с индивидуальной настройкой в ​​карбоновом оформлении. На панели приборов появился вариант Sport - в нем счетчик оборотов двигателя и спидометр отражены в центре.

Виртуальная панель SKODA KODIAQ RS. Фото: Авто 24

Kodiaq RS - первая в истории модель Skoda, где применена звуковая система Dynamic Sound Boost. Она обрабатывает данные бортового компьютера автомобиля и регулирует звук двигателя в зависимости от выбранного режима движения.

Skoda Karoq Scout и Sportline

Skoda Karoq получил версию Sportline с турбодвигателем объемом 2.0 (140 кВт/190 л.с.), спортивные сиденья и черные элементы дизайна. Всего же новинка получит выбор из двух дизельных и двух бензиновых двигателей мощностью от 150 до 190 л.с.

SKODA KAROQ SCOUT. Фото: Авто 24

Skoda Karoq Scout выпускать только с полным приводом. Этот "любитель приключений" выделяется пластиковыми накладками для защиты кузова, хромированными элементами кузова. В салоне - темный рояльный лак, вставки из темного дерева и контрастная лента.

Skoda Octavia G-TEC

Машина оборудована новым двигателем объемом 1.5 л. (96 кВт/130 л.с.) и работает на природном газе. Запас хода на этом топливе 480 км, который достигается благодаря трем газовым баллонам и небольшом бензиновом баке. Octavia G-TEC раньше других новых моделей Skoda попадет на украинский рынок.

SKODA OCTAVIA G-TEC. Фото: Авто 24

Чешская компания раскрыла характеристики нового городского кроссовера Vision X. Кроссовер имеет гибридную силовую установку. В ней двигатель внутреннего сгорания может работать на газе или на бензине. Силовой агрегат модели состоит из 1,5-литрового турбомотора и пары электродвигателей. Мощность турбомотора - 130 л.с. Один электрический двигатель соединен с ДВС. Второй разместили на задней оси. Он обеспечивает работу системы полного привода.