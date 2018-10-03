Vision RS и Kodiaq RS - что показала Skoda в Париже

 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 387
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1791
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 7623
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3 Просмотров: 4329
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 1953
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 774
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 234
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
14 Просмотров: 9144
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3 Просмотров: 2142
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
5 Просмотров: 11718
Фото
Все фото
20
6
7
35
9
&quot;Подходящими были только каркас и днище&quot; - на OldCarLand показали уникальную парадную &quot;Волгу&quot;
"Подходящими были только каркас и днище" - на OldCarLand показали уникальную парадную "Волгу"
Хорваты анонсировали мощный гиперкар
Хорваты анонсировали мощный гиперкар
Выдержит обстрелы и мощные взрывы - показали броневик для апокалипсиса
Выдержит обстрелы и мощные взрывы - показали броневик для апокалипсиса
Первый серийный автомобиль Ford T, Chevrolet Брежнева и советский лимузин - стартовал крупнейший технический фестиваль OldCarLand
Первый серийный автомобиль Ford T, Chevrolet Брежнева и советский лимузин - стартовал крупнейший технический фестиваль OldCarLand
В Mercedes назвали новый гибридный гиперкар
В Mercedes назвали новый гибридный гиперкар
Видео
Все видео
Vision RS и Kodiaq RS - что показала Skoda в Париже
Vision RS и Kodiaq RS - что показала Skoda в Париже
Toyota презентовала четыре электромобили
Toyota презентовала четыре электромобили
Беспилотные школьные автобусы проходят тестирование
Беспилотные школьные автобусы проходят тестирование
Креативная и самая дорогая - как рекламируют авто Honda
Креативная и самая дорогая - как рекламируют авто Honda
Skoda анонсировала выход пяти новинок
Skoda анонсировала выход пяти новинок
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 198
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1197
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5085
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9504
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 981
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
среда, 03 октября 2018 12:44

Vision RS и Kodiaq RS - что показала Skoda в Париже
8

  Комментировать

Skoda представила в Париже пять новинок.

Прототип Vision RS создает представление о будущих моделях, а кроссовер Kodiaq RS - новую концепцию спортивных внедорожников, передает "Авто 24".

Skoda Vision RS

Этот спорткар получил эмоциональный дизайн. Разработчики продлили приборную панель с карбоновыми элементами. Внутреннее оформление Vision RS состоит из специально вырезанного хрусталя ручной работы от чешского производителя стекла Lasvit. Панель приборов имеет характерный дизайн для RS с подсветкой и сенсорным экраном информационно-развлекательной системы.

  Концепт SKODA VISION RS. Фото: Авто 24
Концепт SKODA VISION RS. Фото: Авто 24

Центральная консоль Vision RS, а также каркас переключателя DSG полностью выполнены из углепластика.

  SKODA VISION RS. Фото: Авто 24
SKODA VISION RS. Фото: Авто 24

Skoda Kodiaq RS

Серийный Skoda Kodiaq RS имеет мощный дизельный двигатель в истории - 176 кВт, 240 л.с., а также полноприводную адаптивную подвеску. Это наделяет внедорожник чертами спорткаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авто Skoda стали более безопасными - презентовали оновления

  SKODA KODIAQ RS. Фото: Авто 24
SKODA KODIAQ RS. Фото: Авто 24

Внешне заряженный Kodiaq RS отличается светодиодными фарами с кристаллическим эффектом, которые входят в стандартную комплектацию и характерным обвесом кузова. Для новинки также будет доступен новый цвет Race Blue.

Среди оборудования - виртуальная панель с индивидуальной настройкой в ​​карбоновом оформлении. На панели приборов появился вариант Sport - в нем счетчик оборотов двигателя и спидометр отражены в центре.

  Виртуальная панель SKODA KODIAQ RS. Фото: Авто 24
Виртуальная панель SKODA KODIAQ RS. Фото: Авто 24

Kodiaq RS - первая в истории модель Skoda, где применена звуковая система Dynamic Sound Boost. Она обрабатывает данные бортового компьютера автомобиля и регулирует звук двигателя в зависимости от выбранного режима движения.

Skoda Karoq Scout и Sportline

Skoda Karoq получил версию Sportline с турбодвигателем объемом 2.0 (140 кВт/190 л.с.), спортивные сиденья и черные элементы дизайна. Всего же новинка получит выбор из двух дизельных и двух бензиновых двигателей мощностью от 150 до 190 л.с.

  SKODA KAROQ SCOUT. Фото: Авто 24
SKODA KAROQ SCOUT. Фото: Авто 24

Skoda Karoq Scout выпускать только с полным приводом. Этот "любитель приключений" выделяется пластиковыми накладками для защиты кузова, хромированными элементами кузова. В салоне - темный рояльный лак, вставки из темного дерева и контрастная лента.

Skoda Octavia G-TEC

Машина оборудована новым двигателем объемом 1.5 л. (96 кВт/130 л.с.) и работает на природном газе. Запас хода на этом топливе 480 км, который достигается благодаря трем газовым баллонам и небольшом бензиновом баке. Octavia G-TEC раньше других новых моделей Skoda попадет на украинский рынок.

  SKODA OCTAVIA G-TEC. Фото: Авто 24
SKODA OCTAVIA G-TEC. Фото: Авто 24

Чешская компания раскрыла характеристики нового городского кроссовера Vision X. Кроссовер имеет гибридную силовую установку. В ней двигатель внутреннего сгорания может работать на газе или на бензине. Силовой агрегат модели состоит из 1,5-литрового турбомотора и пары электродвигателей. Мощность турбомотора - 130 л.с. Один электрический двигатель соединен с ДВС. Второй разместили на задней оси. Он обеспечивает работу системы полного привода.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Vision RS и Kodiaq RS - что показала Skoda в Париже». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Берлинская стена разделила мир на две части

Самое читаемое
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
51
 Просмотров: 136428
&quot;Подходящими были только каркас и днище&quot; - на OldCarLand показали уникальную парадную &quot;Волгу&quot;
"Подходящими были только каркас и днище" - на OldCarLand показали уникальную парадную "Волгу"
20
 Просмотров: 52957
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 36812
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 25402
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 24507
Авто
Фотофиксация нарушений на дороге: Кабмин принял решение
Фотофиксация нарушений на дороге: Кабмин принял решение Просмотров: 657
Toyota презентовала четыре электромобили
Toyota презентовала четыре электромобили
 Просмотров: 1611
Назвали самые любимые автомобили киевлян
Назвали самые любимые автомобили киевлян Просмотров: 1341
Третье поколение ProCeed и не только - что презентовала Kia
Третье поколение ProCeed и не только - что презентовала Kia
7
 Просмотров: 450
Honda показала новый гибридный кроссовер
Honda показала новый гибридный кроссовер Просмотров: 153
Больше всего комментируют
6
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
3
Закон о языке будем иметь под Новый год - нардеп
3
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
3
Винник назвал Майдан искусственным
Голосов: 9858
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua