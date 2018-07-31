В Украине появились новые автомобильные номера

В Украине фиксируют новые серии автомобильных знаков.

В столице определенное время существует малоизвестная серия номерных знаков КА. Теперь аналогичные новые серии появились и для других регионов Украины, передает AutoConsulting.

С 2004 года коды регионов были распределены исключительно с использованием букв, совпадающие в латинском и в украинском алфавитах, начиная с Киева: АА, АВ, АС и т.д., в интервалах АА - АХ, ВА - ПО, ВТ - ВХ, СА - СВ, СЕ - СН.

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Отдельным кодом, который не входил ни в интервала, стала серия ІІ. С 2006 года серия ІІ была исключена и подлежала изъятию.

В 2013 году приняты изменения, согласно которым список кодов дополнили сериями в интервалах НА - НХ, ІА - ІН, КА - КХ, за исключением серий НР и ІС, которые не имели аналогов в кодировке образца 2004 года.

Таксистов и водителей маршруток с лицензией обяжут переходить на специальные желтые номерные знаки. Такси с желтыми знаками в Киеве получат право двигаться полосой общественного транспорта.