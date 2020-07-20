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понедельник, 20 июля 2020 15:45

В Турции строят автозавод, которого ждали 60 лет

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В Турции строят автозавод, которого ждали 60 лет
Так создают авто на заводе Рено. Фото: goloseevsky.com

К концу 2022 года в Турции появится собственный электрокар.

Строительство завода планируется завершить за 18 месяцев, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Уже в этом году заложили фундамент автозавода в провинции Бурса. Как сообщил президент Турции, в стране этого ждали 60 лет. Он назвал закладку фундамента завода "золотым звеном" в цепи общенациональных мегапроектов.

"Этот проект ждали 60 лет. Определенные круги, обеспокоенные технологическим развитием нашей страны развернули целую кампанию с целью дезинформирования общественности о возможностях турецкого электромобиля. Имели попытки высмеять дизайн машины. Однако, несмотря ни на что проект был реализован. Этому не помешала и пандемия коронавирусной инфекции", - отметил Эрдоган.

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По итогам июня украинский автомобильный рынок оказался лучшим в Европе по темпам роста.

Пока большая часть стран континента "ушли в минус", Украина показала положительную динамику. В прошлом месяце в нашей стране продали почти 7,1 тысяч авто. Это на 4,7% больше, по сравнению с июнем 2019-го. Об этом сообщает статистика Auto-Consulting.

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