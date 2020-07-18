Украинский авторынок показал лучшие темпы роста в Европе

По итогам июня украинский автомобильный рынок оказался лучшим в Европе по темпам роста.

Пока большая часть стран континента "ушли в минус", Украина показала положительную динамику. В прошлом месяце в нашей стране было продано почти 7,1 тыс. авто. Это на 4,7% больше по сравнению с июнем 2019-го. Об этом сообщает статистика Auto-Consulting.

Однако, по количеству проданных авто Украина занимает лишь 22 место в общем рейтенге.

Стоит отметить, что Франция также показала рост авторынка - плюс 1,2%. В то же время, другие рынки потерпели стремительного падения. Так, средний показатель по континенту составил минус 23,2%.

Как показывает статистика, худшие результаты имеют Португалия, Хорватия и Литва - минус 56%, 49,4%, 40,8%.

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По данным статистики, в течение прошедшего полугодия украинский рынок также показывал лучшую динамику, тогда как другие страны продемонстрировали значительное падение.

В Португалии, Хорватии и Испании рынок просел в среднем на 50%, в Украине - на 5,2%.

В течение первого полугодия 2020 собрали всего 1886 автотранспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, это на 36% меньше.