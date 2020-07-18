Украинский авторынок показал лучшие темпы роста в Европе

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2538
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 819
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 576
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 252
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 585
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 423
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 351
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4725
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6633
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
25
7
5
10
3
&quot;Назад в будущее&quot;, &quot;Охотники за привидениями&quot; и &quot;Бэтмен&quot; - продают уникальные авто из известных фильмов
"Назад в будущее", "Охотники за привидениями" и "Бэтмен" - продают уникальные авто из известных фильмов
Электрический кроссовер Nissan Ariya полностью рассекретили
Электрический кроссовер Nissan Ariya полностью рассекретили
GLUSCO помогает и поддерживает
GLUSCO помогает и поддерживает
Maserati показала свой первый гибрид
Maserati показала свой первый гибрид
Румыны показали, каким будет самый дешевый электрический кроссовер в Европе
Румыны показали, каким будет самый дешевый электрический кроссовер в Европе
Видео
Все видео
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Российское качество впечатляет - кабриолет ВАЗ развалился в первые секунды движения
Российское качество впечатляет - кабриолет ВАЗ развалился в первые секунды движения
Infiniti покидает Европу, но активизируется в Украине
Infiniti покидает Европу, но активизируется в Украине
Показали тюнингованный Ford Mustang в стиле Hello Kitty
Показали тюнингованный Ford Mustang в стиле Hello Kitty
78-летний мужчина купил супермощный спорткар McLaren
78-летний мужчина купил супермощный спорткар McLaren
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1089
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4860
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1413
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3555
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
17 июля 2020
Просмотров: 243
Вашингтон має постати з любові
Запорозькі козаки ставили сигнальні вежі. На узвиш­шях, за 5–10 кілометрів одна від одної. Коли з'являвся ворог або приходила інша біда, що ...
суббота, 18 июля 2020 13:55

Украинский авторынок показал лучшие темпы роста в Европе

  Комментировать
 

По итогам июня украинский автомобильный рынок оказался лучшим в Европе по темпам роста.

Пока большая часть стран континента "ушли в минус", Украина показала положительную динамику. В прошлом месяце в нашей стране было продано почти 7,1 тыс. авто. Это на 4,7% больше по сравнению с июнем 2019-го. Об этом сообщает статистика Auto-Consulting.

Однако, по количеству проданных авто Украина занимает лишь 22 место в общем рейтенге.

Стоит отметить, что Франция также показала рост авторынка - плюс 1,2%. В то же время, другие рынки потерпели стремительного падения. Так, средний показатель по континенту составил минус 23,2%.

Как показывает статистика, худшие результаты имеют Португалия, Хорватия и Литва - минус 56%, 49,4%, 40,8%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы стали чаще покупать Ford Kuga

По данным статистики, в течение прошедшего полугодия украинский рынок также показывал лучшую динамику, тогда как другие страны продемонстрировали значительное падение.

В Португалии, Хорватии и Испании рынок просел в среднем на 50%, в Украине - на 5,2%.

В течение первого полугодия 2020 собрали всего 1886 автотранспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, это на 36% меньше.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский авторынок показал лучшие темпы роста в Европе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

18 июля: события, которыми запомнился в истории этот день

Недовольные решением властей военные подняли восстание

Итальянский крейсер затонул за 3 мин

На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих

Самое читаемое
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев Просмотров: 25047
Воспитать мужчину: как отцы могут &quot;кастрировать&quot; своих сыновей
Воспитать мужчину: как отцы могут "кастрировать" своих сыновей Просмотров: 13086
15 фотографий, которые доказывают, что дети умеют поднять настроение
15 фотографий, которые доказывают, что дети умеют поднять настроение
15
 Просмотров: 10773
Задержали членов &quot;Белого братства&quot;, которые пытали людей и сбывали наркотики
Задержали членов "Белого братства", которые пытали людей и сбывали наркотики Просмотров: 7506
Удержит ли Суркис Михайличенко
Удержит ли Суркис Михайличенко
 Просмотров: 6129
Авто
Больше населения Уманя, Ирпеня и Миргорода - сколько украинцев погибло в ДТП
Больше населения Уманя, Ирпеня и Миргорода - сколько украинцев погибло в ДТП Просмотров: 810
Какие детали необходимо проверить в машине перед долгой поездкой
Какие детали необходимо проверить в машине перед долгой поездкой 1 Просмотров: 549
"Назад в будущее", "Охотники за привидениями" и "Бэтмен" - продают уникальные авто из известных фильмов
"Назад в будущее", "Охотники за привидениями" и "Бэтмен" - продают уникальные авто из известных фильмов
25
 Просмотров: 1188
Автомобильные права будет легче получить: как изменились правила
Автомобильные права будет легче получить: как изменились правила Просмотров: 1602
Камеры регистрации показали, что Ford Focus разогнался на дороге до 703 км/ч
Камеры регистрации показали, что Ford Focus разогнался на дороге до 703 км/ч Просмотров: 3771
Больше всего комментируют
3
Зеленский анонсирует масштабную проверку "слуг" Службой безопасности
2
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
2
"Голос" переходит в оппозицию к власти
2
Всемирный банк признал Украину самой бедной в Европе
2
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
Голосов: 15119
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua