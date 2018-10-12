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пятница, 12 октября 2018 09:48

В Раде сделали громкое заявление по налогу на применяемые авто

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В Раде сделали громкое заявление по налогу на применяемые авто
В Раде сделали громкое заявление по налогу на бывшие в употреблении авто. Фото: 24

Верховной Рада не будет принимать правки о налоге на бывшие в употреблении автомобили.

Об этом заявил член комитета по вопросам налоговой политики Николай Фролов, передает "Обозреватель".

"Поправками хотят изменить суть закона. Чтобы вы понимали, комитет на такой шаг не пойдет. Этот законопроект долго готовился. Провели много встреч, поэтому мы не дадим его изменить. Мы заинтересованы в скорейшем принятии проекта", - говорит Фролов.

Представленные поправки к двум законопроектов по евроблях несут "невероятные изменения". Так, в предлагаемой норме предлагают внести пункт о отдельный налог на все транспортные средства старше 5 лет. Речь идет о легковых, грузовых автомобилей, автобусов, а также мотоциклы.

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