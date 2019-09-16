В Киеве впервые покажут гоночный КрАЗ-5460 с танковыми двигателями

Автор: Old Car Land КрАЗ-5460 покажут на Old Car Land

4-6 октября на крупнейшем техническом фестиваль Украине Old Car Land покажут гоночный КрАЗ-5460.

Впервые КрАЗ-5460 дебютировал в июле 1992 года на гонке с тракрейсингу на трассе Нюрбургрингу. Из-за капотной компоновки и зеленого цвета автомобиль прозвали "Зеленый крокодил".

В первой субботней гонке в Нюрбургринге автомобиль легко пробился к воскресному финалу. Из-за нагрузки не выдержал подшипник редуктора, что привело к выходу из строя всего узла. В полевых условиях устранить неисправность было невозможно. Это был единственный случай, когда машина участвовала в гонках.

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КрАЗ-5460 - первый в истории соревнований в Нюрбургринге спорт-прототип. Он имел центральное расположение силового агрегата, что было прорывом для тракрейсингу. Мотор автомобиля - модернизированный танковый дизель 5ТДФ производства харьковского завода им. Малышева. После форсирования мощность двигателя возросла до 1050 л.с.

На Old Car Land гоночный КрАЗ привезет Владимир Гавриленко. Мужчина с начала отстаивал концепцию с танковым мотором и добивался от FIA омологации машины. Он выкупил автомобиль у завода в 1993 году и сохранил его от переплавки на металлолом.

В 2017 году Владимир Гавриленко начал отремонтировать КрАЗ-5460. Мотор и коробку автомобиля восстановили на заводе им. Малышева. После пробного запуска первый выезд трака состоялся на Драговом гонке в Полтаве в конце августа 2019 года.