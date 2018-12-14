В Honda показали, как должен выглядеть собиратель урожая

Японская компания Honda представила уникальный роботизированный тележку.

Honda представила автоматизированный тележку. Фото: avtodream.org

Первую версию беспилотного "квадроцикла" презентовали в этом году на CES, передает avtodream.org.

Тележка назвали ATV 3E-D18.

Honda представила автоматизированный тележку. Фото: avtodream.org

Используя GPS и датчики, четырехколесную тележку можно запрограммировать на движение за кем или чем-то, или перемещаться по определенной сложной траектории.

Honda представила автоматизированный тележку. Фото: avtodream.org

Роботизированная система в течение года "отработала" сборщиком урожая в колледже сельскохозяйственных наук в Калифорнии, газонокосильщиком на территории солнечных панелей компании в Северной Каролине, а также пособником пожарного подразделения в Колорадо.

Honda представила автоматизированный тележку. Фото: avtodream.org

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как рекламируют возрожденную Honda Passport

Сейчас Honda готова сотрудничать с партнерами в дальнейшем развитии проекта, а также нового оборудования для него, чтобы расширить возможности автономной рабочей платформы.

Honda представила в Париже новый гибридный кроссовер CR-V. Он потребляет всего 5,3 литра бензина на 100 км пути. Honda CR-V получил гибридную силовую установку на основе 2-литрового бензинового двигателя с электромотором и электрическим мотор-генератором. Силовые агрегаты обеспечивают совокупную мощность в 185 л.с. и 315 Нм.