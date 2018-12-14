В Honda показали, как должен выглядеть собиратель урожая

Японская компания Honda представила уникальный роботизированный тележку.
Первую версию беспилотного "квадроцикла" презентовали в этом году на CES, передает avtodream.org.
Тележка назвали ATV 3E-D18.
Используя GPS и датчики, четырехколесную тележку можно запрограммировать на движение за кем или чем-то, или перемещаться по определенной сложной траектории.
Роботизированная система в течение года "отработала" сборщиком урожая в колледже сельскохозяйственных наук в Калифорнии, газонокосильщиком на территории солнечных панелей компании в Северной Каролине, а также пособником пожарного подразделения в Колорадо.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как рекламируют возрожденную Honda Passport
Сейчас Honda готова сотрудничать с партнерами в дальнейшем развитии проекта, а также нового оборудования для него, чтобы расширить возможности автономной рабочей платформы.
Honda представила в Париже новый гибридный кроссовер CR-V. Он потребляет всего 5,3 литра бензина на 100 км пути. Honda CR-V получил гибридную силовую установку на основе 2-литрового бензинового двигателя с электромотором и электрическим мотор-генератором. Силовые агрегаты обеспечивают совокупную мощность в 185 л.с. и 315 Нм.
Комментарии