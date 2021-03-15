В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 6300 новых авто. Сумма покупок составила $ 200 млн.

Больше всего новых автомобилей приобрели в Киеве - более 2 400. Кроме киевлян, большое количество авто покупали жители Днепра, Харькова, Одессы и Львова. В общем, украинцы приобрели 6300 авто на сумму $ 200 млн без учета дополнительного оборудования.

Самой популярной маркой была Toyota. Более 850 таких новых автомобилей получили регистрацию в прошлом месяце. Также спросом пользовались Renault, Skoda, Kia и Nissan, - говорится в рейтинге сайта по продаже новых автомобилей RST.ua.

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Среди моделей чаще всего покупали Toyota RAV4. Эта модель покрыла более 6% от количества всех проданных автомобилей в феврале. Также украинцы часто покупали Renault Duster и Kia Sportage.

Автор: RST В феврале украинцы приобрели более 6 тыс. новых авто

Почти 80% зарегистрированных автомобилей были кроссоверами. Дизельные моторы составили 29% рынка, а средний объем двигателя составлял более 1,9 л. Автомобили с ценой от $ 17 до 35 тыс. Получили долю рынка 56%. Средняя цена каждого автомобиля, который зарегистрировали в феврале, составила почти $ 32 тыс.

Самыми дорогими автомобилями в прошлом месяце стали Aston Martin DB11 и DBX, Bentley Flying Spur, стоимость каждой составляет почти по $ 300 тыс. Также в феврале зарегистрировали по два BMW 8-Series и Porsche 911 ($ 195 и 145 тыс. соответственно).

В течение 2020 году в Украине зарегистрировали 85 тыс. новых автомобилей. Это на 3% меньше чем зарегистрировали за 12 месяцев 2019 года. В прошлом году зарегистрировали 61 500 новых кроссоверов на сумму $ 2 млрд. Общая сумма затрат на покупку новых автомобилей составила $ 2,6 млрд. Самым популярным ценовым сегментом были авто стоимостью от $ 17 до 35 тыс. без учета цены дополнительного оборудования. Их доля в 2020 году составила 52%.