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среда, 10 марта 2021 08:00

Новый Citroen C5 будут выпускать с одним типом двигателей

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Французская компания готовится к презентации нового Citroen C5. Производитель заявил, что модель изменит форм-фактор и станет представителем более востребованного сегмента кроссоверов.

Автор: motor1.com
  Новый Citroen C5 будут выпускать с одним типом двигателей
Новый Citroen C5 будут выпускать с одним типом двигателей

Новинку уже ловили на тестах, но в очень плотном камуфляже. Сейчас авто попало в поле зрения фотошпионов с незначительной маскировкой, которая позволила рассмотреть силуэт новинки, информирует Autocentre.

Автор: motor1.com
  Новый Citroen C5 будут выпускать с одним типом двигателей
Новый Citroen C5 будут выпускать с одним типом двигателей

Модель получит увеличенный дорожный просвет и динамичный силуэт. Авто будет иметь черты концепта Citroen CXperience, получит тонкие фары, агрессивный передний бампер с широким воздухозаборником, длинный "плавник" на крыше и небольшой спойлер, а также характерный пластиковый обвес по периметру кузова.

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Citroen C5 построят на модульной платформе EMP2 новосозданного концерна Stellantis, которая также лежит в основе Peugeot 508 У этих моделей будут аналогичные силовые установки. Правда Citroen не получит дизельных двигателей. Взамен компания предложит несколько гибридных агрегатов.

Автор: motor1.com
  Новый Citroen C5 будут выпускать с одним типом двигателей
Новый Citroen C5 будут выпускать с одним типом двигателей

Дебют модели состоится в апреле 2021 года в рамках Шанхайского автосалона, а на рынок авто выйдет не раньше осени.

В сети опубликовали фотографии модели "Запорожца", который так и не запустили в серийное производство. Его спроектировали и построили в начале 1960-х на автомобильном заводе в Запорожье - ЗАЗ.

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