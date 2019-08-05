В Эстонии за покупку электрокара будут платить 5 тысяч евро

В Эстонии будут платить за приобретение электрокара. Фото: из открытых источников

В Эстонии покупателям электрокаров планируют выплачивать субсидию в размере пяти тысяч евро.

Выплата "бонусов" покупателям авто на электричестве или водороде станет одним из шагов по снижению выбросов углекислого газа в окружающую среду.

Также, для повышения экологичности, в стране планируют развивать трамвайное движение, прокладывать велодорожки, утеплять здания и электрифицировать железную дорогу.

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Кабинет министров уже обсудил цель Эстонии по защите окружающей среды до 2030 года. В стране планируют сократить совокупную эмиссию парниковых газов до 12 млн тонн, что на 70% меньше, чем в 1990 году. В 2017-м, их объем составил около 19 млн тонн.

70% эмиссий парниковых газов в Эстонии составляют выбросы большой энергетики и промышленности. В 2017 году году эмиссии транспорта, малой энергетики и сельского хозяйства составляли около 30%, из них около половины пришлось на транспорт. Об этом сообщили на tsn.ua.

Владельцев топливных авто будут штрафовать за парковку на местах для электрокаров.