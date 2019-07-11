За парковку на местах для электрокаров будут наказывать - Парламент

Владельцев топливных авто будут штрафовать за парковку на местах для электрокаров. Фото: из открытых источников

Владельцев топливных авто будут штрафовать за парковку на местах для электрокаров.

С 1 января 2020 водителям бензиновых и дизельных авто на законодательном уровне запрещено парковаться на местах для электрокаров. За нарушение предусмотрен штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас эта сумма составляет от 340 до 510 гривен.

Между тем, законопроектом предусмотрено, что электрокары будут обозначать специальными номерными знаками с зеленым шрифтом.

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Также, места для электромобилей будут оснащаться специальными дорожными знаками или разметкой.

За законопроект, который призван обеспечить свободный доступ владельцев электрокаров к зарядным станциям для электромобилей проголосовал 231 депутат. Документ ожидает подписи президента.

Закон будет действовать с 1 января 2020 года. Об этом сообщили на tsn.ua.

С 1 июля в Украине новые и отремонтированы парковки будут оснащать зарядками для электрокаров.