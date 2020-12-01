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вторник, 01 декабря 2020 10:28

В электрокарах Tesla начали обновлять программное обеспечение

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В электрокарах Tesla начали обновлять программное обеспечение
Ожидается, что новые функции будут со временем доступны для пользователей электрических автомобилей во всем мире. Фото: pixabay

Обновлять программное обеспечение собственных электрических автомобилей начала компания Tesla Илона Маска.

Новый апдейт назвали "2020.48.5", сообщает портал Electrek.

В частности в обновлении включены улучшения навигационной системы и интерфейс окна текстовых сообщений.

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Количество обновлений будет зависеть от региона. Например, апдейт к навигационной системе электрокара компании Маска доступен только в Китае.

Ожидается, что новые функции будут со временем доступны для пользователей электрических автомобилей во всем мире.

Удаленный доступ к видеокамерам электрокаров, оснащенных системой Autopilot, планирует предоставить клиентам компания Tesla. Владельцы электрокаров смогут наблюдать за состоянием авто и окружающей cредой в режиме реального времени.

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