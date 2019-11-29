 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 216
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2161
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1044
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 990
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1224
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 918
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1044
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11385
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1755
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
7
4
3
10
10
В Десне испытали бронеавтомобили
В Десне испытали бронеавтомобили
В Украине заметили чрезвычайно дорогой бронированный внедорожник Dartz
В Украине заметили чрезвычайно дорогой бронированный внедорожник Dartz
Родился создатель первого в мире автомобиля
Родился создатель первого в мире автомобиля
Говорите, что машина страшная? У Tesla заказали уже 150 тыс. пикапов Cybertruck
Говорите, что машина страшная? У Tesla заказали уже 150 тыс. пикапов Cybertruck
Презентовали первый электромобиль Lexus
Презентовали первый электромобиль Lexus
Видео
Все видео
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Закрывают новые въезды для грузовиков
Закрывают новые въезды для грузовиков
Объявили официальное название электрического Mustang
Объявили официальное название электрического Mustang
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6498
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2898
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2322
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 171
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
пятница, 29 ноября 2019 09:24

В Десне испытали бронеавтомобили
7

  Комментировать
Бронеавтомобили ЗСУ.
Фото: Сухопутные войска ВС Украины
Бронеавтомобили ЗСУ.
Бронеавтомобили ЗСУ.
Бронеавтомобили ЗСУ.
Бронеавтомобили ЗСУ.

В 169-м учебном центре Вооруженных Сил Украины испытали многофункционального бронеавтомобиля "Казак-2М1" и специализированного бронированного автомобиля "Новатор" опытного образца. Об этом сообщается на сайте Цензор.НЕТ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине заметили чрезвычайно дорогой бронированный внедорожник Dartz

В тот же день выполнили упражнения по боевому автоматического модуля СБА "Новатор", укомплектованного пулеметом калибра 12,7 мм. Специализированный бронированный автомобиль "Новатор" и "Казак-2М1" на испытаниях подтвердили все заявленные тактико-технические характеристики.

О "Казак-2М1" говорят, что это "компактный БТР". Легкий и маневренный "Новатор" идеально подходит для спецподразделений и может использоваться как пикап для перевозки БК и вооружения, для медицинской эвакуации и как боевая разведывательно-дозорная машина.

Вооруженные силы Украины получили новую партию грузовиков повышенной проходимости Богдан-63172.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Десне испытали бронеавтомобили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Пилот открыл неизвестную землю

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 66917
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 16893
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 12573
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
 Просмотров: 8469
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
 Просмотров: 8217
Авто
Кто первый в Украине заказал Тesla Cybertruck
Кто первый в Украине заказал Тesla Cybertruck Просмотров: 1053
Skoda начала производство своего первого электромобиля
Skoda начала производство своего первого электромобиля Просмотров: 234
Дворники Tesla заменят лазерным устройством
Дворники Tesla заменят лазерным устройством Просмотров: 738
В Украине заметили чрезвычайно дорогой бронированный внедорожник Dartz
В Украине заметили чрезвычайно дорогой бронированный внедорожник Dartz
4
 Просмотров: 1827
Водителей штрафовали за перевозку детей без автокресел.
Водителей штрафовали за перевозку детей без автокресел. Просмотров: 495
Больше всего комментируют
8
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
5
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
2
"Скалецкая или медреформа": за отставку министра вышли под Кабмин
Голосов: 13656
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua