В Десне испытали бронеавтомобили

Фото: Сухопутные войска ВС Украины

В 169-м учебном центре Вооруженных Сил Украины испытали многофункционального бронеавтомобиля "Казак-2М1" и специализированного бронированного автомобиля "Новатор" опытного образца. Об этом сообщается на сайте Цензор.НЕТ.

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В тот же день выполнили упражнения по боевому автоматического модуля СБА "Новатор", укомплектованного пулеметом калибра 12,7 мм. Специализированный бронированный автомобиль "Новатор" и "Казак-2М1" на испытаниях подтвердили все заявленные тактико-технические характеристики.

О "Казак-2М1" говорят, что это "компактный БТР". Легкий и маневренный "Новатор" идеально подходит для спецподразделений и может использоваться как пикап для перевозки БК и вооружения, для медицинской эвакуации и как боевая разведывательно-дозорная машина.

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