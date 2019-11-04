Украинской армии дали новые военные грузовики

ВСУ получили новые военные грузовики Фото: Богдан

Вооруженные силы Украины получили новую партию грузовиков повышенной проходимости "Богдан-63172".

Транспортные средства поставляют в рамках государственного оборонного указа, сообщает пресс служба корпорации "Богдан".

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Машины будут транспортировать грузы на фронте и в тылу. Их оборудовали для нужд военных.

Точное количество заказанных грузовиков - неизвестно.

Представители Вооруженных сил Украины получили многоцелевые тактические бронированные автомобили "Барс-8" корпорации "Богдан".