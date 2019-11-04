Украинской армии дали новые военные грузовики

Вооруженные силы Украины получили новую партию грузовиков повышенной проходимости "Богдан-63172".
Транспортные средства поставляют в рамках государственного оборонного указа, сообщает пресс служба корпорации "Богдан".
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Машины будут транспортировать грузы на фронте и в тылу. Их оборудовали для нужд военных.
Точное количество заказанных грузовиков - неизвестно.
Представители Вооруженных сил Украины получили многоцелевые тактические бронированные автомобили "Барс-8" корпорации "Богдан".
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