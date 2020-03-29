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суббота, 16 мая 2020 17:48

В Черкассах придумали креативные номера на время карантина

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Автор: Владимир Мукан
  Автомобиль с таким номером припаркован по ул. Героев Днепра в Черкассах
Автомобиль с таким номером припаркован по ул. Героев Днепра в Черкассах

Владелец Audi из Черкасс повесил на автомобиль самодельный номерной знак с надписью COVID 19. Автомобиль приобретен б/у. Таким образом черкащанин решил привлечь внимание к проблеме с регистрацией автомобилей.

Во время карантина власти прекратили регистрировать подержанные автомобили. Из-за этого сократилось число продаж и возрос риск приобрести краденое авто или с перебитыми номерами.

"Дело в том, что когда человек покупает подержанный автомобиль по стандартной схеме, то машину проверяют еще и эксперты сервисного центра МВД, они могут обнаружить авто-двойника, перебиты номера или другие нюансы, связанные с нарушением закона, - говорит Gazeta.ua автомобильный юрист Вадим Володарский. - Сейчас, в карантин, возросла потребность в недорогих авивках, потому личном транспорта практически нет альтернетив. Но нельзя купить по стандартной процедуре. Единственный выход - оформление сделки купли-продажи у нотариуса. А потом, когда сервисные цетри полноценно заработают, можно будет пройти экспертизу в МВД и получить свой номер и техпаспорт".

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По мнению юриста, такой бы проблемы сейчас не возникло, если бы власти вовремя бы изменили процедуру регистрации подержанных машин.

"Она частично такая, как в советские времена - при каждом действии автовладелец должен проходить экспертизу. Если бы ее заменить другим подходом, как во многих развитых странах, то и сейчас, в наше время пандемии, можно было бы легко организовать регистрацию применяемых автомобилей через интернет ", - объясняет он.

12 мая сервисные центры МВД начали регистрировать в употреблении автомобили. Однако - лишь номинально. Принимают до 10 машин в день, образуют очереди. 95% желающих поставить на учет покупку не попадаю туда.

Автор: Владимир Мукан
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