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четверг, 06 февраля 2020 15:40

В 2035 году запретят продажу авто на дизеле и бензине

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В 2035 году запретят продажу авто на дизеле и бензине
2020 год станет годом климатического действия ради планеты. Фото: autolubitel.org

Великобритания планирует ввести запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году.

Соответствующий процесс перенесли с 2040 года, сообщает ВВС.

По оценкам экспертов, если вводить запрет на 5 лет позже, то страна не успеет свести выбросы углекислого газа практически до нуля к середине этого века.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новой политике по автомобилям в рамках запуска события, посвященного климатическому саммиту ООН в ноябре в Глазго.

По его словам, 2020 год станет годом климатического действия ради планеты.

Volkswagen выплатит в Канаде около $150 млн штрафа за нарушение экологических норм.

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06
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