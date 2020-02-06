В 2035 году запретят продажу авто на дизеле и бензине

Великобритания планирует ввести запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году.
Соответствующий процесс перенесли с 2040 года, сообщает ВВС.
По оценкам экспертов, если вводить запрет на 5 лет позже, то страна не успеет свести выбросы углекислого газа практически до нуля к середине этого века.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новой политике по автомобилям в рамках запуска события, посвященного климатическому саммиту ООН в ноябре в Глазго.
По его словам, 2020 год станет годом климатического действия ради планеты.
Volkswagen выплатит в Канаде около $150 млн штрафа за нарушение экологических норм.
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