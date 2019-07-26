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пятница, 26 июля 2019 13:42

В 2019-м Украина завезла авто на $1,7 млрд, а продала почти в 347 раз меньше

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В 2019-м Украина завезла авто на $1,7 млрд, а продала почти в 347 раз меньше
Импорт авто в Украину с начала года составил почти $1,7 миллиарда. Фото: из открытых источников

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-июне 2019 составил почти $1,7 млрд.

Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии. Сумма импорта составила более $334,3 млн.

На втором месте - машины из Японии, которых завезли почти на $246 млн.

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В тройке лидеров также США с результатом более $207,1 млн.

Представители Государственной фискальной службы сообщили, что в январе-июне Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму более $4,9 млн. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и Уганде.

Импорт легковых автомобилей в Украине в 2018-м составил $2,243 млрд. Об этом сообщили на unian.ua.

В украинском курортном городе заметили Rolls-Royce, который стоит около 15 млн грн."Недешевый" Rolls-Royce Cullinan имеет номера серии НН и традиционный черный цвет.

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26
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