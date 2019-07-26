В украинском курортном городе ездит Rolls за 15 млн грн

В Одессе заметили Rolls-Royce Cullinan. Фото: из открытых источников

В Одессе заметили Rolls-Royce, который стоит около 15 млн грн.

"Недешевый" Rolls-Royce Cullinan имеет номера серии НН и традиционный черный цвет.

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Крупногабаритный британский SUV изготавливают с 2018-го. Длина транспортного средства - 5341 мм, ширина - 2164 мм, высота автомобиля (без нагрузки) - 1835 мм.

Колесная база: 3295 мм, масса без нагрузки (DIN): 2660 кг, рабочий объем двигателя: 6,75 л. Машину оснастили 12-цилиндровым силовым агрегатом. Максимальная скорость - около 250 км/ч.

Об этом сообщили на unn.com.ua.

В Украине появился один из самых дорогих внедорожников в мире. Rolls-Royce Cullinan в Киеве.