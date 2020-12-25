Узнает владельца по голосу и перелаштовуепидвиску1000 раз в секунду - показали новое поколение Mercedes-Benz S-Class

Фото: Владимир Мукан

В Украине презентовали новое поколение представительского седана Mercedes-Benz S-class (W223). Знакомство с новинкой провели в автоцентре Mercedes-Benz по ул. Степана Бандеры в Киеве.

Вживую ощущаются немалые габариты машины. Она стала длиннее и шире. Автомобиль имеет совершенно другой дизайн. Фары и фонари стали меньше по сравнению с предыдущими поколениями модели. Кузов без резких ребер жесткости и деталей в виде ярких выштамповок. Однако, как и ранее, по периметру окон установлены хромированные молдинги. Вид сделали сдержанным и в то же время солидным. Узнаваемости модели добавляет фирменная решетка радиатора, эмблема и плавные линии на боковинах, что в комплексе создает дизайн, который долго не будет стареть. Ручки отныне у Mercedes-Benz выдвижные для лучшей аэродинамики. Стремительного вида седана добавляют низкопрофильные колеса на легкосплавных дисках.

"Этот дизайн нового S-class называем чувственным лаконизмом. Именно в этом и заключается новая философия машины ", - говорит ведущий во время презентации.

Внешние особенности машины имеют и серьезные технологические показатели - коэффициент сопротивления воздуха кузова седана самый маленький в классе - 0,22. По материалам машина на 50% сделана из алюминия. Это делает ее более легкой и маневренной.

Светотехника стала значительно более прогрессивной. Mercedes-Benz комплектуют фарами технологии DIGITAL LIGHT. Они состоят из трех линзованих светодиодов, в которые встроены 1300000 микроскопических зеркал, они позволяют как можно точнее направлять пучок света куда нужно без ослепления водителей встречного транспорта. Кроме этого, фары дают топографическое освещения - угол и мощность света меняется в зависимости от того сверху, на гору или под наклоном движется авто.

Немало инноваций имеет подвеска. Она пневматическая. Задняя ось может поворачиваться на 10 градусов. Благодаря этому радиус разворота машины сократился на 1,9 метров - менее, чем до 11 метров, что является показателем ниже на несколько классов моделей. В автоматическом режиме подвеска тысячу раз в секунду меняет настройки каждого из колес, чтобы предотвратить ощутимом раскачиванию кузова, кренам или "клевкам" вследствие плохой дороги или манеры вождения. Кроме этого, электроника подвески может поднять или опустить кузов на 8 сантиметров при боковом ДТП. Кузов займет такое положение, в котором максимально мощный удар придется на силовые элементы кузова.

Салон автомобиля имеет богатую кожанаю отделкау Щиток приборов, главная консоль торпеды выполнены в виде больших сенсорных дисплеев. Руль трехспицевый, по стилю перекликается с "мерседесовской классикой". Салон богато оснащенный древесиной, немало регуляторов сделаны из металла.

Все сиденья автомобиля - широкие и комфортные. В каждое встроено 49 электродвигателей для изменения настроек.

Электроника автомобиля может распознавать хозяина по голосу, по отпечаткам видбитакамы пальцев или лицу. С автомобилем можно общаться, в нем запрограммировано 27 языков. Если водитель или пассажир поворачивают голову в определенную сторону делают какой-то жест, машина автоматически подсвечивает ту точку салона, в которой не хватает света.

Машина может получать данные с фитнес-браслета или смарт-часов водителя и подстраиваться под него, предлагать подходящее освещение, посадку, тип массажа, температуру, интенсивность обдува.

Есть в автомобиле и системы автономного вождения, которые позволяют удерживать полосу, ехать в пробке и парковаться.

Комплектуют модель 6-цилиндровыми 3-литровыми бензиновым или дизельным силовыми агрегатами. Они ускоряют новинку до 100 км / ч за 5,1 сек и развивают максимальную скорость 250 км / ч.