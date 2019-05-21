"Укравтодор" проверит международный аудитор. Фото: worldnomads.com

"Укравтодор" заключил соглашение с одной из крупнейших аудиторских компаний мира Deloitte касательно проведения анализа финансового и правового состояния организации.

"На основе выводов экспертов из Deloitte в" Укравтодоре "планируют выбрать оптимальный путь для оздоровления компании и дальнейшего сотрудничества с подрядчиками", - рассказал глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На дорогах Украины станет меньше грузовиков

Между тем, Новак сообщил, что в перспективе, государственный орган планирует привлечь больше частных компаний к ремонту и содержанию дорог. Чиновник рассказал, что за два года "Укравтодору" удалось в 11 областях обеспечить содержание дорог международного значения в основном силами частных компаний. Поэтому в перспективе количество дорог, которые содержаться частниками - будет увеличиваться, - сообщили на странице tsn.ua.

В 2018 году лидером по количеству дорожно-транспортных происшествий в Украине стала трасса Киев-Одесса.