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среда, 22 мая 2019 07:30

"Укравтодор" проверит международный аудитор

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&quot;Укравтодор&quot; проверит международный аудитор
"Укравтодор" проверит международный аудитор. Фото: worldnomads.com

"Укравтодор" заключил соглашение с одной из крупнейших аудиторских компаний мира Deloitte касательно проведения анализа финансового и правового состояния организации.

"На основе выводов экспертов из Deloitte в" Укравтодоре "планируют выбрать оптимальный путь для оздоровления компании и дальнейшего сотрудничества с подрядчиками", - рассказал глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

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Между тем, Новак сообщил, что в перспективе, государственный орган планирует привлечь больше частных компаний к ремонту и содержанию дорог. Чиновник рассказал, что за два года "Укравтодору" удалось в 11 областях обеспечить содержание дорог международного значения в основном силами частных компаний. Поэтому в перспективе количество дорог, которые содержаться частниками - будет увеличиваться, - сообщили на странице tsn.ua.

В 2018 году лидером по количеству дорожно-транспортных происшествий в Украине стала трасса Киев-Одесса.

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