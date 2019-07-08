Укравтодор показал фото новой бетонной дороги

На Полтавщине открыли движение на 12 км новой бетонной трассы Днепр - Решетиловка Фото: unian.ua

На Полтавщине открыли движение на 12 км новой бетонной трассы Днепр - Решетиловка национального значения.

Во время реконструкции шоссе, его параллельно расширили с двух до четырех полос движения, каждая из которых имеет ширину 3,75 м.

Толщина дорожного покрытия - около 1,5 м. Оно состоит из нескольких слоев уплотненного и стабилизированного 70-сантиметрового слоя почвы, 0,3-метрового слоя цементогрунта.

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Также "дорожники" уклали 18-сантиметровый корж постного бетона и устелили 26-сантиметров тяжелого бетона. На участке проведения работ смонтируют металлический барьерное ограждение, установят новые дорожные знаки, построят площадку для взвешивания грузовиков.

Согласно проекту трассы Днепр - Решетиловка предусмотрено строительство трех обходов населенных пунктов: с. Красное, г. Кобеляки, г. Решетиловка. Дорогу планируют завершить 2022 года. Об этом сообщили на unian.ua.

В Винницкой области сняли завершающие этапы обустройства важного международного шоссе.