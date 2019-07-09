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вторник, 09 июля 2019 16:05

Украинский автопром производит меньше машин

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Украинский автопром производит меньше машин
В июне на украинских предприятиях изготовили 559 автотранспортных средств. Фото: Autoua.net

В июне на украинских предприятиях изготовили 559 автотранспортных средств. Это на 17% меньше чем в прошлом году.

Выпуск автобусов сократился на 29% до 55 шт. Больше всего автобусов изготовил "Черкасский автобус" - 30 шт. На Часивоярском заводе выпустили 13 автобусов. Черниговский автозавод сделал 8 автобусов и 4 выпустил ЗАЗ.

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Всего с начала года в Украине сконструировали 2949 ед. автотранспортных средств. Это на на 24% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

Статистику по легковым авто, как и в 2018-м, формирует крупноузловая сборка завода "Еврокар". Об этом сообщили на ukrautoprom.com.ua.

За первые 6 месяцев 2019-го в Украине зарегистрировали 3,18 тыс. электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 58% больше, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

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