Украинских автовладельцы хотят обложить новым сбором

В Мининфраструктуры хотят стимулировать украинцев покупать экологические авто. Фото: Reuters

В Министерстве инфраструктуры продвигают идею возвращения дорожного сбора с автовладельцев.

Для этого уже создали соответствующий законопроект, сообщает Автотема.

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Так, с помощью дорожного сбора украинцев хотят стимулировать покупать более экологичные авто, то есть привязать ставки дорожного сбора до уровня выхлопа авто.

Это предложение обсуждалось на заседании Кабмина в пакете предложений по развитию электрозарядной инфраструктуры. Размеры ставок не озвучивались.

Стоит отметить, что дорожный сбор, который хотят реанимировать, водители платят и сейчас - в виде части акциза в стоимость топлива.

Украина отказалась от фиксированного транспортного сбора в 2011 году, после отмены техосмотра и перешла на систему его взимания с реализованного топлива. В результате этого исчезла контрольная точка, где государство проверяла уплату транспортного налога (при прохождении ТО). В то же время, налог в цене топлива стал более справедливым. Тот, кто больше ездит - больше платит.