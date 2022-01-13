Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4194
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
2 Просмотров: 963
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2538
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3429
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 891
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1719
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 720
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 3033
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 675
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 32175
Фото
Все фото
3
7
7
25
4
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
Показали легендарную модель Porsche
Показали легендарную модель Porsche
Украина впервые передала прокуратуре ФРГ элитные авто преступников
Украина впервые передала прокуратуре ФРГ элитные авто преступников
Проходит метровый брод и имеет 240 &quot;лошадей&quot; под капотом – как едет новый Land Rover Defender
Проходит метровый брод и имеет 240 "лошадей" под капотом – как едет новый Land Rover Defender
На дорогах заработают мобильные станции автодиагностики
На дорогах заработают мобильные станции автодиагностики
Видео
Все видео
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Презентовали первый в мире автомобиль, изменяющий цвет
Презентовали первый в мире автомобиль, изменяющий цвет
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах
Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 729
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Просмотров: 576
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 360
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4977
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 января 2022
Просмотров: 180
Точка опори
Трапляються родини, яких смерть обходить до пори до часу. Вони ніби тримаються на комусь одному, немов на точці опори. І варто їй упасти, як похорони ...
четверг, 13 января 2022 22:55

Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)

  Комментировать
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Система самобаланса облегчит жизнь начинающим водителям, которым сложно удерживать равновесие при медленном движении. Скриншот Youtube

Самобалансирующийся мотоцикл показали на международной выставке технологий и электроники CES в Лас-Вегасе 5-8 января. Это собственная разработка инженеров украинской IT-компании Intellias.

Функционал технологии делает ее полноценным ассистентом водителя и позволяет автономно управлять транспортным средством на низкой скорости, сообщает сайт компании.

Самобалансирующийся мотоцикл имеет встроенные датчики, которые реагируют на движение транспортного средства. Автоматизированная система следит за углом отклонения от вертикальной оси и скорости падения и корректирует положение мотоцикла, двигая руль в нужном для стабилизации направлении.

Система облегчит жизнь начинающим водителям, которым сложно удерживать равновесие при медленном движении. Также стабильность во время движения на умеренной скорости особенно важна в мегаполисах с медленным трафиком. Передовая технология, разработанная инженерами Intellias, позволяет мотоциклу даже двигаться рядом с водителем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Можно ли ездить на мотоцикле зимой?

Самобалансирующийся мотоцикл является одним из примеров прорывных решений и многолетнего опыта инженеров направления автомотив в Intellias.

"Доля программного обеспечения в автоиндустрии стремительно увеличивается, - говорит вице-президент автомобильного направления в Intellias Александр Одуха. - Производители и поставщики выбирают в первую очередь надежные решения и разработки. Знания наших инженеров Intellias основаны на многолетнем опыте разработок для ведущих автокорпораций. Мы помогаем нашим клиентам реализовывать новые бизнес-модели и решения, которые легко масштабировать и адаптировать к будущим изменениям индустрии".

Intellias – одна из крупнейших украинских ИТ-компаний, объединяющая 2400 специалистов. Разработчики центра компании расположены во Львове, Киеве, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске, Днепре и Кракове. Также Intellias представлена ​​в Германии, Израиле, США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Компания занимается разработкой комплексного программного обеспечения и предоставлением профессиональных сервисов и специализируется на автомобильной отрасли, навигационных системах, финансовых и телекоммуникационных технологиях. Технологическими продуктами, разрабатываемыми инженерами Intellias, пользуются более 2 млрд человек. Много лет подряд Intellias является одним из лучших ИТ-работодателей по версии DOU – крупнейшего ИТ-сообщества в Украине. В 2020 и 2021 годах компания получила такое же звание от Forbes Украина, EY и MC.Today. Кроме того, Intellias дважды получил звание "Велоработодателя года".

Среди новинок выставки технологий и электроники CES в Лас-Вегасе была инновация от BMW - первое в мире авто, которое может изменять цвет с помощью программы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Военные начали стрелять в невооруженных литовцев

Самое читаемое
&quot;Бл*дь, овца тупая&quot; - на отдыхе в Карпатах произошел &quot;замес&quot; туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
 3 Просмотров: 28072
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко Просмотров: 11907
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
4
 Просмотров: 8298
Ему было всего 23: на Донбассе погиб Илья Супрун
Ему было всего 23: на Донбассе погиб Илья Супрун
3
 Просмотров: 6372
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот "нюдсочетверг"
11
 Просмотров: 5922
Авто
Презентовали первый в мире автомобиль, изменяющий цвет
Презентовали первый в мире автомобиль, изменяющий цвет
 Просмотров: 1476
В Украине изменилась стоимость оформления автомобиля
В Украине изменилась стоимость оформления автомобиля Просмотров: 2079
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
 Просмотров: 882
Фары и сезонные шины: МВД планирует обновить правила дорожного движения
Фары и сезонные шины: МВД планирует обновить правила дорожного движения Просмотров: 2961
Как сэкономить на КАСКО - 4 хороших способа на примере Renault Logan
Как сэкономить на КАСКО - 4 хороших способа на примере Renault Logan Просмотров: 279
Больше всего комментируют
8
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
5
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги"
3
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
2
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
2
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
Голосов: 16205
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть