Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)

Система самобаланса облегчит жизнь начинающим водителям, которым сложно удерживать равновесие при медленном движении. Скриншот Youtube

Самобалансирующийся мотоцикл показали на международной выставке технологий и электроники CES в Лас-Вегасе 5-8 января. Это собственная разработка инженеров украинской IT-компании Intellias.

Функционал технологии делает ее полноценным ассистентом водителя и позволяет автономно управлять транспортным средством на низкой скорости, сообщает сайт компании.

Самобалансирующийся мотоцикл имеет встроенные датчики, которые реагируют на движение транспортного средства. Автоматизированная система следит за углом отклонения от вертикальной оси и скорости падения и корректирует положение мотоцикла, двигая руль в нужном для стабилизации направлении.

Система облегчит жизнь начинающим водителям, которым сложно удерживать равновесие при медленном движении. Также стабильность во время движения на умеренной скорости особенно важна в мегаполисах с медленным трафиком. Передовая технология, разработанная инженерами Intellias, позволяет мотоциклу даже двигаться рядом с водителем.

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Самобалансирующийся мотоцикл является одним из примеров прорывных решений и многолетнего опыта инженеров направления автомотив в Intellias.

"Доля программного обеспечения в автоиндустрии стремительно увеличивается, - говорит вице-президент автомобильного направления в Intellias Александр Одуха. - Производители и поставщики выбирают в первую очередь надежные решения и разработки. Знания наших инженеров Intellias основаны на многолетнем опыте разработок для ведущих автокорпораций. Мы помогаем нашим клиентам реализовывать новые бизнес-модели и решения, которые легко масштабировать и адаптировать к будущим изменениям индустрии".

Intellias – одна из крупнейших украинских ИТ-компаний, объединяющая 2400 специалистов. Разработчики центра компании расположены во Львове, Киеве, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске, Днепре и Кракове. Также Intellias представлена ​​в Германии, Израиле, США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Компания занимается разработкой комплексного программного обеспечения и предоставлением профессиональных сервисов и специализируется на автомобильной отрасли, навигационных системах, финансовых и телекоммуникационных технологиях. Технологическими продуктами, разрабатываемыми инженерами Intellias, пользуются более 2 млрд человек. Много лет подряд Intellias является одним из лучших ИТ-работодателей по версии DOU – крупнейшего ИТ-сообщества в Украине. В 2020 и 2021 годах компания получила такое же звание от Forbes Украина, EY и MC.Today. Кроме того, Intellias дважды получил звание "Велоработодателя года".

Среди новинок выставки технологий и электроники CES в Лас-Вегасе была инновация от BMW - первое в мире авто, которое может изменять цвет с помощью программы.