Презентовали первый в мире автомобиль, изменяющий цвет

Немецкая компания BMW показала первое в мире авто, которое может изменять цвет с помощью программы.

Презентация прошла на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Reuters.

Концепткар BMW iX Flow использует технологию электронных чернил E Ink, которую обычно применяют в электронных считывателях. Она меняет цвет автомобиля на серые и белые узоры. Компания планирует увеличить количество цветов.

По словам инженеров BMW, E Ink очень энергоэффективна.

Исследователи нанесли на автомобиль своеобразную толстую бумагу, которая благодаря электрическим сигналам, управляемым телефонным приложением, выносит на поверхность машины разные пигменты. Это позволяет машине изменять оттенок или дизайн, например, иметь полосы, как у спорткаров.

Также разработчики намерены добавить возможность изменять цвет авто с помощью кнопки на приборной панели или жестов.

По словам представителей BMW, сохранение выбранного цвета машины не тратит энергию. В компании отметили, что такую ​​функцию можно использовать для отражения солнечного света. Так есть возможность в жаркий день изменить цвет авто на белый, чтобы отражать свет, а в холодную погоду – на черный, чтобы поглощать тепло.

Expression like you've never seen before 🧘‍♀️ Change your car's colour to fit your mood with the BMW iX Flow featuring E Ink. #THEiX #BMWCES #BMW #BMWEInk @EInk pic.twitter.com/dSoqbBqJzt