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Украинская транспортная система через 9 лет осуществит прорыв: правительство обязалось перед ЕС

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Украинская транспортная система через 9 лет осуществит прорыв: правительство обязалось перед ЕС
Городской транспорт станет полностью электрическим. Фото: pixabay

Кабинет министров утвердил план реализации Национальной транспортной стратегии Drive Ukraine на период до 2030 года.

Документ расписывает этапы и сроки выполнения мероприятий на ближайшие 9 лет, сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, разработанная при поддержке ЕС стратегия Drive Ukraine отражает евроинтеграционные обязательства Украины в области транспорта.

План предусматривает:

1. Замену общественного транспорта на современный и экологичный.

2. Улучшение услуг по перевозке пассажиров.

3. Развитие велосипедной инфраструктуры.

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Проект развития транспортной инфраструктуры обещает:

• повышение безопасности, качества и доступности услуг;

• привлечение инновационных технологий и внедрение льгот для поддержки нацпроизводителей;

• интеграцию украинской транспортной системы в европейскую.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, как будут реализовывать план замены всего наземного общественного транспорта Украины на электрический.

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