Украинская транспортная система через 9 лет осуществит прорыв: правительство обязалось перед ЕС

Кабинет министров утвердил план реализации Национальной транспортной стратегии Drive Ukraine на период до 2030 года.
Документ расписывает этапы и сроки выполнения мероприятий на ближайшие 9 лет, сообщает пресс-служба правительства.
Кроме того, разработанная при поддержке ЕС стратегия Drive Ukraine отражает евроинтеграционные обязательства Украины в области транспорта.
План предусматривает:
1. Замену общественного транспорта на современный и экологичный.
2. Улучшение услуг по перевозке пассажиров.
3. Развитие велосипедной инфраструктуры.
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Проект развития транспортной инфраструктуры обещает:
• повышение безопасности, качества и доступности услуг;
• привлечение инновационных технологий и внедрение льгот для поддержки нацпроизводителей;
• интеграцию украинской транспортной системы в европейскую.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, как будут реализовывать план замены всего наземного общественного транспорта Украины на электрический.
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