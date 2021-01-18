Украинская полиция получила доступ к данным таможни - что ждет евробляхеров

Полиция получила доступ ко ввозимым "евробляхам"

Полиции Украине дали доступ к базе данных таможни. Теперь правоохранители смогут выявлять историю ввозимых автомобилей на польских и литовских номерах.

Информация позволит привлекать к административной ответственности водителей автомобилей на евробляхах, сообщает Pavlovsky News в Facebook.

На водителя смогут наложить штраф в 8,5 тыс. грн, если он будет руководить автомобилем с нарушениями срока временного ввоза или передвижения в транзитном режиме. Или же авто на иностранных номерах используют для получения прибыли или для предпринимательской деятельности. Или машину передали в пользование гражданину, который не ввозил это транспортное средство на территорию Украины.

В случае повторения этих действий в течение года водителя оштрафуют на 17 тыс. грн, лишат водительских прав на год и платно конфискуют машину.

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Владельцам автомобилей с еврономерами сегодня запретили ездить по некоторым столичным улицам. На ул. Грушевского, Банковой, Садовой, Шелковичной и Липской полиция не пропускает евробляхи, сообщает активист, член движения "АвтоЕвроСила" Руслан Молчанов.