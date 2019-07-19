Украинцы стали чаще покупать мотоциклы

Мотоциклы переживают бум в Украине. Фото: img.vikna.if.ua

Более мотоциклов стали покупать украинцы.

За первое полугодие этого года приобрели 4 тисячи новых транспортных средств - об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1 + 1".

Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Рынок мотоциклов - единственный транспортный сегмент, который переживает бум в Украине. В основном покупают легкие скутеры, моноколеса и гироборды.

Больше всего на нашем рынке китайской продукции. Далее следуют Индия, Япония и Германия.

Компания Cirtuss представила электромотоцикл Zeus с концептуальными батареями в стиле двигателя V8.