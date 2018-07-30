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понедельник, 30 июля 2018 15:20

Украинцы покупают 20 электромобилей ежедневно

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Украинцы покупают 20 электромобилей ежедневно
Продажи электромобилей в Украине продолжают расти. Фото: 24

Продажи электромобилей в Украине продолжают расти.

На 1 июня в Украине зарегистрировали 7871 электромобиль, сообщает Центр общественного мониторинга и контроля

Больше всего електроавто в крупных городах - Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Киевской области. Ежедневно 20 украинцев покупают электромобиль. Только за полгода 2018-го в Украине было приобретено в 1,4 раза больше екоавто, чем за весь 2017 год.

Украинцы предпочитают использованые ранее машины. За последние полгода доля новых электромобилей при покупке составила лишь 15%. Безоговорочным лидером продаж является Nissan Leaf, также популярные модели BMW i3 и Tesla Model S. Nissan Leaf с пробегом можно приобрести за $ 13 тыс., новый - за $ 26 тыс. Дороже есть применяемые BMW i3 - от $ 31 тыс. И Tesla Model S - от $ 65 тыс.

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Где заряжать?

"В среднем автомобиль можно зарядить за 2 часа, при этом потратив всего 12 кВт. Владельцу зарядной станции это стоит 30 грн., а вот водители электромобилей имеют выбор - заряжать дольше, но бесплатно, или быстро и за деньги, например 4 гривны в минуту", - говорит председатель клуба Electro-Cars-Club Владимир Романцов.

В Европе зарядить электромобиль можно бесплатно в супермаркетах или кафе. В Украине бизнесмены не спешат предоставлять такой сервис, а коммунальщики часто выступают против размещения зарядных станций в жилых домах. Сейчас в Украине работает 1179 зарядных станций.

В начале июля заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе заявил, что ведомство рассматривает возможность новых строительных норм для паркингов: планируется оборудовать 5% мест специально для электромобилей.

В то же время ряд крупных зарубежных производителей автомобилей, среди которых BMW, Hyundai и Renault, заявили, что готовы за свой счет построить общую сеть скоростных електрозарядок в Украине.

Замена деталей

Вопрос замены деталей может решить с помощью локального производства аккумуляторов и электрокаров.

В прошлом году в Министерстве инфраструктуры анонсировали 15-летнюю стратегию развития электротранспорта в Украине, среди прочего предусматривает и собственное производство електроавто.

"Первый этап будет посвящен активизации рынка, отмене пошлин и НДС по импорту электрических транспортных средств и зарядных станций. Эта стадия рассчитана на пять лет. Во втором этапе, который рассчитан на десять лет, мы надеемся наладить производство электромобилей в Украине. И третий, пятнадцатилетний этап предусматривает стимулирование локализации производства электрических транспортных средств, компонентов и оборудования", - говорит министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Эксперты отмечают, что электромобили - это не только альтернативный вид транспорта, но и элемент энергоэффективности и энергонезависимости государства. По оценкам специалистов, к 2040 году автомобили с низким уровнем выброса составлять половину продаж в мире. Несмотря на то, что имеющиеся заводы уже сейчас не успевают с заказами, Украина имеет шансы стать одной из стран, где будут создавать электротранспорт.

По сравнению с прошлым годом спрос на электромобили вырос в полтора раза. На первом месте оказался NISSAN Leaf. За первое полугодие приобрели 1282 автомобиля японского бренда. Второе место занял немецкий BMW i3. Преимущество этой машине отдали 129 автомобилистов. Третий в рейтинге - автомобиль американской компании Tesla Model S. Его выбрали 95 украинский.

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30
июля

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