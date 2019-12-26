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четверг, 26 декабря 2019 16:39

Украинцы купили легковушек на $3,3 млрд

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Украинцы купили легковушек на $3,3 млрд
Основной импортер легковушек для Украины - Германия Фото: ua.korrespondent.net

С начала 2019 года в Украину импортировали легковых автомобилей на сумму $3,289 млрд.

Больше всего машин в Украину завезли из Германии - на $632 млн, сообщает пресс служба Государственной фискальной службы.

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Второе место занимает Япония - более $527 млн. Замыкает тройку лидеров Америка, с которой ввезено машин на сумму $455 млн.

За 11 месяцев из Украины экспортировали автомобилей на около $11,8 млн. Больше всего отечественных транспортных средств продали в США, Канаду и Уганду.

В Украине за ноябрь вырос рынок новых легковиков. В тройку самых популярных марок попали Renault, Toyota и KIA.

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