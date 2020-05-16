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суббота, 16 мая 2020 09:45

Украинцев перестают интересовать дизельные авто

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Украинцев перестают интересовать дизельные авто

Продажи новых дизельных машин по сравнению с прошлым годом уменьшились на 5%.

С начала года зарегистрировали 7,2 тыс. таких машин. В прошлом году в это время их продажа составляли 8,5 тыс. шт. Падение спроса привело к потере 4% в рыночной доле дизелей. Теперь она составляет 30%.

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Несмотря на это, за первые четыре месяца 2020 года в Украине зарегистрировали 15,3 тыс. автомобилей, оборудованных бензиновыми двигателями. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Также, за период с января по апрель увеличились продажи гибридных авто - до 979 шт. Годом ранее их количество составляло 850 шт. В результате доля гибридов на рынке увеличилась с 3 до 4 процентов.

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Сегмент автомобилей с нулевым выбросом практически не изменился. Так, с января по апрель украинцы приобрели 154 новых легковых авто на электротяге. Это на 5 шт. меньше, чем годом ранее.

Спрос на новые авто с газобаллонным оборудованием за первые четыре месяца этого года обрушился на 75%.

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