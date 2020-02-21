"Украина превратилась в кладбище старых электромобилей" - эксперт о рынке электрокаров

Украина стимулирует импорт подержанных электрокаров от которых отказались в Европе или Америке Фото: Reuters

В 2019-ом украинцы зарегистрировали 7542 электромобилей. Среди них 7012 легковых и 530 коммерческих. Всего в прошлом году рынок легковых электромобилей вырос почти на треть.

92% купленных легковых машин - с пробегом, среди коммерческих такая доля составила 96%. Средний возраст электрокаров, которые регистрировали в 2019 году, четыре года.

В Украине проводят неправильную политику в отношении электромобилей, - говорит директор компании "Авто-Консалтинг" Олег Омельницкий. - Сейчас мы находимся в ситуации, когда стимулируем импорт довольно подержанных машин на электрической тяге от которых отказались в Европе или Америке. Таким образом, наша страна превращается в кладбище старых электрокаров с небольшим пробегом на одной зарядке, которые уже имеют проблемы с батареями. За счет нашего непутевого и недальновидного законодательства, которое не имеет никакой четкой стратегии, мы помогли соседним странам утилизировать старые батареи.

Что в дальнейшем ожидает рынком электромобилей в Украине?

Рынок электрокаров растет во всем мире и наше государство не исключение. Однако сейчас они занимают лишь один процент от всех украинских машин. И в ближайший период эта цифра не изменится. За последние годы действительно происходит их существенный рост. Так в 2019-ом рынок электрокаров увеличился на 73%, однако в количественном смысле - это совсем немного. Сейчас украинский парк электромобилей составляет менее 18 тысяч машин.

Отмена всех налогов для легковых электрокаров повлияла на их рынок?

К какой либо революции это не привело. В некоторых европейских странах, например, в Германии, за покупку электромобилей правительство даже платило их владельцам определенную премию. Но даже это не помогло стимулировать их рынок настолько, как того хотели в государстве. Этому есть две основные причины. Во-первых, электрокары значительно дороже дизельные машины. Во-вторых, еще нет столь сильно разветвленной сети електрозарядних станций. Кстати, электрические грузовики, дизельные аналоги которых загрязняют воздух различными вредными выбросами значительно сильнее, чем обычные машины, льготы почему-то не получили. Хотя они более экологичны.

Почему известные фирмы-производители, как Tesla или Nissan не выходят на украинский рынок?

Основной причиной является малый украинский рынок. Теперь им гораздо выгоднее строить свои заводы в других странах, чем и занялись Tesla, которая уже приступила к возведению своей фабрики в Берлине. К сравнению, число продаж авто на электротяге в Европе за первые шесть месяцев прошлого года выросла всего на 34%, однако по количественным показателям - это более четверти мильнойна машин - 259 тысяч штук.

Существуют еще какие-то причины?

Европейские страны имеют четкую неизменную стратегию, за какой период они будут отказываться от дизельных транспортных средств и переходить на экологически чистые. Автопроизводители эти планы видят и выбирают тот, который им выгоден. К сожалению, Украине многое не хватает, например, инфраструктуры, чтобы эти компании приходили и к нам.

Достаточно ли в Украине зарядных станций?

Нужно понимать что это за станции. Например, компания Renault перед тем, как начать официальные продажи своих авто проводила их аудит. И показатели были неутешительными. Из 200 протестированных зарядок около 90 не соответствовали стандартам, действующим в этой автокомпании. Кроме этого, есть разные типы станций. Бывают обычные розетки на 220 Вольт, однако некоторым машинам нужны исключительно скоростные зарядки на 50 Киловатт. В противном случае такие электромобили будут заряжаться более суток.

Выгодно ли украинцам покупать электромобили?

Сейчас на такие машины нет ни пошлины, ни акцизного сбора и даже налога на добавленную стоимость. Таким образом, растамаживать бензиновый или дизельный автомобиль понятно, что не выгоднее. Однако начальная стоимость электромобиля - больше. Поэтому, если сравнивать электромобиль и авто с двигателем одного класса, то последний получается значительно дешевле.

В 2019 году в Украине поставили на учет почти 88,5 тыс. новых легковых машин.