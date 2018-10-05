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пятница, 05 октября 2018 16:52

Украина предоставили доступ к базе данных евроблях

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Украина предоставили доступ к базе данных евроблях
Литва предоставила Украине доступ в год европейской базы данных. Фото: 112

Литва предоставила Украине доступ на год к европейской базе данных.

Ее будут использовать для проверки законности ввоза авто на европейских номерах в Украину, а также не находится ли авто в розыске, сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"В Киеве обсудили проект международной технической помощи Евросоюза Twinning с участием украинских и европейских экспертов", - говорит Цигикал.

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По его словам, для достижения определенных приоритетов необходимо продолжить адаптацию законодательства и пограничных процедур к стандартам ЕС, развивать обмен и анализ информации.

"Сегодня нам подарили пакет, благодаря которому можно заходить в европейских баз данных. Вы знаете, у нас сегодня очень много евроблях на территории страны. Как правило, они или литовские или польские", - говорит он.

На автопроизводителей ждут многомиллиардные штрафы. Причины в новых эконормам от Евросоюза. Такое жесткое регламентирование эконорм заставит многих автопроизводителей уделить пристальное внимание экспорта автомобилей в страны с более лояльной регуляторной политики.

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Дата
05
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