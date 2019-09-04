Ученые создали "невидимые" солнечные панели для авто

 
Ексклюзивы
1/5
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 261
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 5949
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1152
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1746
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6039
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6057
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1746
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1602
Фото
Все фото
5
5
3
4
4
Появилось видео нового Nissan Juke
Появилось видео нового Nissan Juke
Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости
Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости
КрАЗ выпустил новый грузовик с оптимизированными характеристиками
КрАЗ выпустил новый грузовик с оптимизированными характеристиками
Mercedes представит электрический микроавтобус на базе EQV
Mercedes представит электрический микроавтобус на базе EQV
Mercedes обнародовал новый кроссовер GLE Coupe 2020
Mercedes обнародовал новый кроссовер GLE Coupe 2020
Видео
Все видео
Mercedes обнародовал новый кроссовер AMG GLB 35
Mercedes обнародовал новый кроссовер AMG GLB 35
Показали сооружение первой украинской бетонной автодороги
Показали сооружение первой украинской бетонной автодороги
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28656
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6642
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2565
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 954
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
среда, 04 сентября 2019 13:14

Ученые создали "невидимые" солнечные панели для авто

  Комментировать
Ученые создали &quot;невидимые&quot; солнечные панели для авто
Немецкие ученые создали "невидимые" солнечные панели. Фото: ise.fraunhofer.de

Немецкие ученые из Fraunhofer Institute разработали особый тип солнечных панелей. Их можно перекрашивать в любой цвет и устанавливать на крышах авто.

Разработчики рассказали, что новые солнечные элементы можно полностью покрыты любым типом краски и поэтому невидимы. Потеря эффективности через стеклянное покрытие составит лишь 7%.

Солнечные панели превращают солнечное излучение в электричество, и помогают снизить перегрев автомобиля.

Согласно данным института, встроенные солнечные элементы имеют мощность около 210 Вт/м². Они могут обеспечивать устойчивый источник электроэнергии, добавляют около 10% к запасу хода для электромобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Harley-Davidson выпустил электробайк за $ 650

Потенциал солнечных панелей нового типа исследовал институт в сотрудничестве с несколькими экспедиторскими компаниями. Шесть грузовых автомобилей оснастили датчиками инсоляции, температуры и GPS, а их маршруты в США и Европе были записаны и проанализированы.

В результате обнаружили, что каждый грузовик может за год произвести и использовать до 7000 кВт*ч электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить фуру энергией на 7000 км.

Свою разработку немецкие ученые показали во время Франкфуртского автосалона IAA. Об этом сообщили на obozrevatel.com.

В Германии поехала первая гибридная фура с зарядкой через пантограф

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые создали "невидимые" солнечные панели для авто». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным

Стус призывал не бояться власти

Над Радой изменили государственный символ

От казни случайно уцелело лишь 15 человек

Самое читаемое
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 75406
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
15
 Просмотров: 32436
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
30
 Просмотров: 24903
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото "жилья"
3
 Просмотров: 24651
&quot;Такова жизнь&quot; - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии
"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии Просмотров: 20052
Авто
"Испугался, что могу взлететь" - Лукашенко рассказал о подарке от Илона Маска
"Испугался, что могу взлететь" - Лукашенко рассказал о подарке от Илона Маска Просмотров: 2412
Harley-Davidson выпустил электробайк за $ 650
Harley-Davidson выпустил электробайк за $ 650 Просмотров: 486
Продажи электромобилей впервые упали
Продажи электромобилей впервые упали Просмотров: 1278
Появилось видео нового Nissan Juke
Появилось видео нового Nissan Juke
5
 Просмотров: 2043
Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости
Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости
5
 Просмотров: 3474
Больше всего комментируют
9
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
5
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
4
Украинский министр готов стать донором органов
2
Обмен пленных перенесли
2
Останки Романа Романенко не могли эвакуировать три дня
Голосов: 13076
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua