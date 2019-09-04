Ученые создали "невидимые" солнечные панели для авто

Немецкие ученые создали "невидимые" солнечные панели. Фото: ise.fraunhofer.de

Немецкие ученые из Fraunhofer Institute разработали особый тип солнечных панелей. Их можно перекрашивать в любой цвет и устанавливать на крышах авто.

Разработчики рассказали, что новые солнечные элементы можно полностью покрыты любым типом краски и поэтому невидимы. Потеря эффективности через стеклянное покрытие составит лишь 7%.

Солнечные панели превращают солнечное излучение в электричество, и помогают снизить перегрев автомобиля.

Согласно данным института, встроенные солнечные элементы имеют мощность около 210 Вт/м². Они могут обеспечивать устойчивый источник электроэнергии, добавляют около 10% к запасу хода для электромобилей.

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Потенциал солнечных панелей нового типа исследовал институт в сотрудничестве с несколькими экспедиторскими компаниями. Шесть грузовых автомобилей оснастили датчиками инсоляции, температуры и GPS, а их маршруты в США и Европе были записаны и проанализированы.

В результате обнаружили, что каждый грузовик может за год произвести и использовать до 7000 кВт*ч электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить фуру энергией на 7000 км.

Свою разработку немецкие ученые показали во время Франкфуртского автосалона IAA. Об этом сообщили на obozrevatel.com.

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