TruCAM - временная мера в борьбе с превышением скорости - эксперт

17 новых TruCAM появится на дорогах Украины Фото: Национальная полиция

С 19 сентября на дорогах Украины появилось 17 дополнительных приборов для фиксации скоростного режима TruCAM. Также расширили 8 существующих участков автодорог с повышенным уровнем аварийности.

"Такие камеры не являются новыми. Они работали еще при ГАИ и полиция не планировала их использовать, - говорит автоюрист Владимир Караваев. - Из-за того, что автоматическая фиксация правонарушений в Украине уже пятый год никак не заработает, полицейские вынуждены вернуться к старым камерам. Однако на них не делают никаких ставок - это лишь временная мера. Сейчас на патрульные машины планируют установить устройства, которые будут фиксировать нарушения в режиме движения".

К этому времени сотрудники Департамента патрульной полиции использовали 100 лазерных измерителей скорости для контроля скоростного режима.

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"Во времена ГАИ было около 170 TruCAM. После их расформирования камеры все время находились на складе, - добавляет Караваев. - Из-за неправильного их хранения смогли восстановить только половину всех устройств. Однако это "капля в море", которая не поможет предотвратить большое количество аварий.

За превышение скорости с начала использования приборов TruCAM - октябрь 2018-го - патрульные вынесли более 302 тыс. административных постановлений.

"За последние 8 месяцев статистика аварийности на украинских дорогах только ухудшается, - говорит автоюрист. - Аварии из-за превышения скорости находятся на втором месте. Однако такие нарушения имеют самые худшие последствия. Бывает, что определенные водители движутся медленнее, чем транспортный поток. Они создают препятствие для других машин. Как результат, водители вынуждены совершать маневры. Поэтому случается наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий".

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, основной целью использования TruCAM является предупреждение правонарушения и приучение водителей к ответственности на дороге.