В Украине пройдет презентация обновленных автомобилей Opel

OPEL Willkommen Tур пройдет в субботу 21 сентября Фото: Пежо Ситроен Украина

OPEL Willkommen TУР пройдет 21 сентября на НСК "Олимпийский".

Бренд Opel проведет мероприятие для знакомства с обновленной линейкой автомобилей. На нем будут демонстрировать седан Opel Astra с 140-сильным двигателем. Бизнес-модель Opel Insignia Grand Sport, который является флагманом марки.

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Также покажут компактные кроссоверы Opel Grandland X и Opel Crossland X. По словам организаторов последний получил молодежный дизайн.

Посетители смогут провести тест-драйвы автомобилей всего модельного ряда Opel в Украине. Кроме этого, получат специальные выгодные условия финансирования при покупке машин этой марки.

В программе мероприятия: угощение от мастеров уличной еды, флешмоб с участием автомобилей Opel и различные зоны с развлечениями и конкурсами.

Компанию Opel основали в 1862 году. С 1899 года она занялась автомобилестроением. С 2017 года Opel входит в Группу PSA.