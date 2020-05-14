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четверг, 14 мая 2020 13:32

Три версии по доступной цене: в Украине попал новый Opel Corsa
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Новый Опель появился в Украине
Фото: opel.ua
Новый Опель появился в Украине
Новый Опель появился в Украине
Новый Опель появился в Украине
Новый Опель появился в Украине

В Украине официально появился Opel Corsa, который является уже шестым поколением модели в семействе Corsa.

Первую Corsa шестого поколения презентовали еще в сентябре 2019 году в Автосалоне IAA во Франкфурте. За несколько месяцев хэтчбек завоевал популярность у публики и уже получил престижную награду "Лучший автомобиль Европы 2020 году в продаже" на конкурсе AUTOBEST. Его признали автомобилем, который предлагает большое количество преимуществ по доступной цене. Эксперты убедились в преимуществах нового Opel во время финальных тест-драйвов в Стамбуле, сообщили в украинском представительстве компании.

Хэтчбек Opel Corsa построили на новой платформе CMP, благодаря чему удалось облегчить автомобиль - минус 108 кг относительно прошлой модели. Через облегчение авто, снижается и расход топлива.

Кроме того, технология CMP позволяет создать классический силуэт кузова. Благодаря этому, Opel Corsa выглядит компактным и спортивным, несмотря на знични размеры. Атво получило габаритную длина автомобиля в 4060 мм, его ширина составляет 1765 мм, высота - 1433 мм, колесная база - 2538 мм. Автомобиль предложен в кузове "5-дверный хэтчбек". Авто получило и вместительный багажный отсек на 309 л.

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Клиенты могут выбрать три вариации авто.

OPEL CORSA Edition

Стоимость - от 396 700 грн. Этот вариант Опеля получил систему экстренного торможения "Active Safety Brake", систему удержания в полосе движения, боковые зеркала обратного вида с электроприводом регулировки и обогревом. В салоне установлены передние сиденья с подогревом. Также авто имеет информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном с диагональю 5 дюймов, радиоприемник, Bluetooth, клавиши управления на руле и задние датчики парковки. Opel Corsa в версии Edition выпущена с бензиновым атмосферным мотором Direct Injection 1,2 л 75 л.с.


OPEL CORSA Elegance

Стоимость - от 509 900 грн. Этот вариант в стандартных свойств версии Edition дополнительно получил передние датчики парковки, камеру обратного обзора на 180 °, система контроля "слепых зон", цифровой дисплей панели приборов и информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном с диагональю 7 дюймов, радиоприемником, 6 динамиками, USB -розьемом, Bluetooth, функцией Mirror Screen (Android Auto, Apple Car Play). Кроме этого, установили фары ECO LED + противотуманные фары + ассистент дальнего света "High Beam assist" и легкосплавные колесные диски R16 Design 1 на 8 спиц серебристого цвета. Авто имеет пакет "Обзорность", с помощью которого автоматически задействует стеклоочистители и автоматически включает фары. Opel Corsa в версии Elegance выпущена с бензиновым турбо-мотором 1,2 л 130 л.с.

OPEL CORSA Elegance Plus

Стоимость - от 553 100 грн. Opel Corsa Elegance Plus к набору версии Elegance получил систему бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Entry & Start, информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном с диагональю 10 дюймов, Bluetooth, Mirror Screen (Android Auto, Apple Car Play) + навигация.

Каждая модель автомобиля - это компромисс автопроизводителя и различных групп потребителей во всем мире. Однако любую машину можно легко адаптировать под свои нужды и предпочтения. Gazeta.ua совместно со специалистами магазина Digital Designs Ukraine, находящегося в Черновцах по ул. Череповецкой, 17 подумали о 5 направлений практического и хорошего тюнинга машины.

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