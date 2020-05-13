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четверг, 14 мая 2020 14:12

Как сделать авто практичнее и красивее - 5 направлений тюнинга
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Каждая модель автомобиля - это компромисс автопроизводителя и различных групп потребителей во всем мире. Однако любую машину можно легко адаптировать под свои нужды и предпочтения. Gazeta.ua совместно со специалистами магазина Digital Designs Ukraine, находящегося в Черновцах по ул. Череповецкой, 17 подумали о 5 направлений практического и хорошего тюнинга машины.

1. Обезшумте авто

Большинство моделей легковых бюджетной и средней ценовой категории не имеют достаточной шумо- и виброизоляции. Автопроизводители не прибегают к такой обработки кузова, чтобы не увеличивать себестоимость своих машин.

Качественная обезшумка машины способствует на 30% меньшей усталости водителя в дальней дороге, качественном звучанию музыки, на 10-15% меньшему нагреву и охлаждению салона, большей устойчивости кузовных панелей к микровмятинам, а также медленном износе и деформации клипс фиксирования пластиковых панелей.

 

Поэтому если вы проводите в авто много времени, стоит обработать его кузов специальными материалами. Прежде всего, следует определиться - частично будете обезшумливать авто или полностью, делать это сами или на автосервисе. От этого зависят типы и модели шумо- и виброизоляционных материалов. Правильно выбрать их помогут специалисты магазина тюнинга Digital Designs Ukraine.

2. Установите накладки на пороги

Пороги - это важная деталь кузова. От их состояния зависит жесткость всего корпуса машины. Каждый из опытных автовладельцев пытается уберечь пороги от малейших царапин. Наиболее "коварными" есть небольшие повреждения краски порога со стороны салона автомобиля. Ведь достаточно мелких микротрещин для появления ржавчины и коррозии. Обычно такие появляются от женской обуви, при транспортировке вещей в салоне и тому подобное.

Мало того, что через эти повреждения может начаться коррозия, так поцарапанные пороги еще и выглядят небрежно.

 

Лучшим решением в этом случае являются накладки из нержавеющей стали. Их производят для всех популярных моделей, стоят они от 327 грн за комплект. В магазине Digital Designs Ukraine помогут подобрать наиболее удачный вариант.

3. Наденьте чехлы - и получите новый салон

Не секрет, что дизайн сидений проектируют специалисты в каждой модели. Со временем мода меняется. Поэтому можно заметить, что салон автомобилей 10-летней давности выглядит значительно хуже, чем новых. Но в Digital Designs Ukraine имеют эффективное решение - стильные чехлы на сиденья для всех машин стоимостью от 1959 гривен. Они еще и пошиты из качественных материалов. Можно выбрать как тканевые модели, так и с экокожи. Интересно, что многие модели из ткани имеют вставки из материала, который поглощает влагу и устойчив к пятнам.

 

4. Подчеркните торпеду

Каждый владелец автомобиля 90% времени вместе с ним проводит, глядя именно на торпеду и панель приборов.

Однако каким бы современным или качественным авто не было, но со временем торпеда начинает надоедать, ее хочется подчеркнуть. Или в бюджетных автомобилей она может быть сплошь черной или серой. Лучшим решением в такой ситуации являются накладки на торпеду. В Digital Designs Ukraine их предлагают с видом дерева, карбона, алюминия и других материалов. Стоят они около 1200 грн.
 

5. Ставьте правильные рейлинги

Часто пополнения в семье не совпадает с заменой привычного авто на более емкое. Из-за этого иногда поиск места в машине для перевозки детской коляски, самокатов или велосипеда превращается в проблему. Однако ее также знают как решить в магазине Digital Designs Ukraine. Самый оптимальный выход из ситуации с нехваткой места - кровельный багажник. И если его форму и объем можно выбирать в зависимости от вкуса и потребностей, то рейлинги должны быть соответствующей модели и с запасом прочности.

 

Ведь неправильно выбранное крепление может негативно повлиять на геометрию кузова машины. Специалисты Digital Designs Ukraine помогут подобрать оптимальный вариант. Стоимость рейлингов всреднем - 1 тыс. грн.

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