Toyot-у оштрафовали на $15 млн через бракованный Prius

Toyot-у оштрафовали на $15 млн через Prius. Фото: edmunds.com

В Америке автодилер Роджер Хоган отсудил у компании Toyota почти $16 млн из-за дефекта в Prius.

Торговец занимался продажей машин японской марки, и через, якобы, дефект японских машин, потерял миллионы прибыли.

В 2017 году Хоган сообщил в Toyota о проблемах с перегревом инвертора в одном из автомобилей Prius. В ответ, по словам дилеров, представители компании, вместо того, чтобы решить проблему, начали ограничивать поставки самых продаваемых моделей.

В января 2018 года автодилер подал в суд на компанию, оценивая свои убытки в миллионы долларов упущенной выгоды.

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Жюри согласилось, что Toyota должна выплатить 15,8 миллиона долларов продавцу автомобилей, который является одним из крупнейших дилеров в Южной Калифорнии.

По мнению присяжных, Toyota нарушила нормы "добросовестности и честности" в бизнес-отношениях с Роджером Хоганом.

Представители Toyota заявили, что не согласны с решением суда, поскольку компания не видит связи между нарушениями "добросовестности и честности" с вопросами безопасности транспортных средств.

В то же время суд не удалось доказать, что представители японской марки с умыслом ограничивали поставки автомобилей дилера. Если бы были найдены доказательства, то размер компенсации могли бы увеличить в несколько раз. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Toyota и китайский автопроизводитель BYD официально договорились совместно создавать электрокары.