Toyota Land Cruiser 79 изменила вид: выдерживает взрыв и выстрел из автомата

Фото: SVI



На прошлой неделе презентовали уникальный автомобиль МАХ 3. Разработчики взяли за основу внедорожник Toyota Land Cruiser 79. После перевоплощения от автомобиля осталась только силовая установка и технические характеристики, сообщает SVI.

Новый проект американской компании получил краткое название МАХ 3. Корпус автомобиля укреплен металлическими панелями, на капоте большая радиаторная решетка, фары дополнительно защищены, на крыше разместили светодиодные ленты, а задние двери откроются против движения внедорожника. Окна защищены, толщина стекла - 38 мм.

После того как Toyota Land Cruiser 79 перевоплотили, появилась модернизированная подвеска, задний стабилизатор с усиленной устойчивостью, новые шины и колесные диски.

Внедорожник американской компании SVI создали в 2 вариациях кузова - с одинарной или двойной кабиной. Также есть внедорожник-универсал. В его кузове можно перевозить 8 человек одновременно. Владелец может самостоятельно выбрать, с какой стороны разместить руль. Внедорожник имеет броню класса В7 и устойчивость к взрывам различной мощности. В стандартной комплектации выдерживает выстрел пуль диаметром 7,62 мм с шумовой винтовки или выстрел из автомата Калашникова.

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Кроме этого, есть дополненная версия МАХ 3, на каркасе кузова имеются крепления для пулемета 50-го калибра. Техническую характеристику прототипа Toyota Land Cruiser 79 не изменили. Автомобиль работает на бензине или дизеле мощностью 200 л. с.

Купить бронированный МАХ 3 в Южной Америке не так просто, обязательно требуется разрешение представителей власти. Получить его могут охранные фирмы, имеющие регистрацию или государственные организации. Стоимость внедорожника в Южной Америке более $103 тыс., Это около 3 млн грн.



Вчера американская компания Rezvani представила пикап под названием Hercules 6x6. Разработчики машины называют ее "самым мощным пикапом на Земле". Автомобиль разрушает все шаблоны, имеет 6 колес и бронированный кузов. Его построили на платформе Jeep Gladiator, США.