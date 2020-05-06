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среда, 06 мая 2020 13:38

Топливо дешево: цены на газ и бензин значительно упали

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Топливо дешево: цены на газ и бензин значительно упали
Теперь заправить авто можно по дешевке. Фото: pershij.com.ua

В Киеве резко подешевело топливо - теперь газ для авто можно приобрести за 7 гривен.

Средняя стоимость автогаза составляет 8 гривен, сообщили в Depo.Киев

Еще четыре месяца назад литр газа стоил минимум 12 гривен.

Бензин также стал дешевле. Так, литр топлива марки "А-95" сейчас можно приобрести даже за 18 гривен. Хотя еще до Нового года его продавали минимум по 25 гривен

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Нефтяные котировки продолжают расти. Это связано со вступлением в силу соглашения ОПЕК + о сокращении добычи сырья и постепенного выхода стран из карантина.

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