Топливо дешево: цены на газ и бензин значительно упали

Теперь заправить авто можно по дешевке. Фото: pershij.com.ua

В Киеве резко подешевело топливо - теперь газ для авто можно приобрести за 7 гривен.

Средняя стоимость автогаза составляет 8 гривен, сообщили в Depo.Киев

Еще четыре месяца назад литр газа стоил минимум 12 гривен.

Бензин также стал дешевле. Так, литр топлива марки "А-95" сейчас можно приобрести даже за 18 гривен. Хотя еще до Нового года его продавали минимум по 25 гривен

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Нефтяные котировки продолжают расти. Это связано со вступлением в силу соглашения ОПЕК + о сокращении добычи сырья и постепенного выхода стран из карантина.