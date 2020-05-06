Нефтяные котировки перевалили отметку $30 за баррель

Цены на нефть начали расти во вторник, 5 мая. Фото: pixabay.com

Нефтяные котировки продолжают расти. Это связано со вступлением в силу соглашения ОПЕК + о сокращении добычи сырья и постепенного выхода стран из карантина.

По данным торгов, утром 6 мая июльские фьючерсы Brent торговались на уровне $31,01 за баррель. Июньские контракты WTI закрывали по $24,65 за баррель, пишет "Економічна правда".

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Цены на нефть начали расти во вторник, 5 мая. Тогда котировки Brent поднялись выше $30 за баррель впервые с 15 апреля.

Техасская нефть WTI дорожает пятую сессию подряд.

В последний день закрытия торгов майские фьючерсы WTI упали на 300% - до минус $38,3 за баррель. Из-за этого стремительно подешевела эталонная российская нефть Urals.