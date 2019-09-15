14-15 сентября в Киеве проходит третий фестиваль New Cars Fest 2019.

На мероприятии мировые автобренды представляют свои топовые новинки. Среди них Ford, Mazda, Mitsubishi, SEAT, Hyundai, Subaru, FEAT и Honda. Посетители фестиваля могут получить всю необходимую информацию об автомобилях, оценить салон, багажник и провести тест-драйв. Организатор фестиваля - медиагруппа "Автоцентр".

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Gazeta.ua предлагает ТОП-5 новых кроссоверов на New Cars Fest.

Mitsubishi Outlander

Автор: Соломия Цура Mitsubishi Outlander

Семиместный автомобиль имеет похожую проходимость, как в серьезных внедорожников. Салон новинки оснастили новой мультимедийной системой. Установили сенсорный 7-дюймовый дисплей с функциями, а также сиситему кругового обзора.

Автор: Соломия Цура Салон Mitsubishi Outlander

"У автомобиля стоит двигатель объемом 2,4 литра. Расход топлива в городе - 8 л. Минимальная цена Outlander - 593 тыс. грн. Полная комплектация стоит 907 тыс. грн. Дополнительно можно установить газовую установку ", - говорит представитель компании Mitsubishi Александр Дерлименко.

Honda HR-V

Автор: Соломия Цура Honda HR-V

В новинке японского производителя топливный бак расположили по центру кузова. Благодаря этому салон стал более просторным.

Автор: Соломия Цура Honda HR-V

"Как для своего класса, то в автомобиля очень вместительный салон. Модель имеет 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 130 л.с. Расход топлива в городе - 6,3 литра, загородный цикл - 4,5 литра. До 100 км/ч машина разгоняется за 11 секунд ", - говорит представитель Honda Роман Андрушко.

SEAT Arona FR

Автор: Соломия Цура SEAT Arona FR

Кроссовер получил спортивную подвеску. Также у него сдвоенная выхлопная труба и система SEAT Drive Profile. Цена новинки стартует от 545 тыс. грн. Модель имеет несколько режимов езды - спортивный, нормальный, экономичный и индивидуальный. Бензиновый мотор объемом в один литр имеет мощность 115 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Hyundai Kona

Автор: Соломия Цура Hyundai Kona

Электромобиль прибыл в Украину летом 2019 года. Его продают в нескольких версиях. На тест-драйве New Cars Fest доступно транспортное средство с 64 кВт батарееею с запасом хода 450 км и 150 кВт электродвигателем.

Автор: Соломия Цура Hyundai Kona

"Новинка имеет 5-летнюю гарантию или пробег в 100 тысяч километров. Его цена стартует от 885 тысяч гривен. За топовую версию придется выложить один миллион сто шестьдесят тысяч", - говорит представитель Hyundai Павел Савицкий.

Subaru Outback

Автор: Соломия Цура Subaru Outback

Модель получила изменения в 2019 году. В модели нового поколения больший салон чем в предыдущей генерации. На смену 6-цилиндровому агрегату пришел 4-цилиндровый. Японец выделяется на фоне других машин передним приводом с подключением к заднему.

Автор: Соломия Цура Subaru Outback

"В Украине модель предлагают с двумя бензиновыми двигателями - 2,5-литровым и 2,4-литровым. Имеет 185 л.с. и 264 л.с. соответственно", - говорит Анатолий Омелен.

New Cars Fest 2019 проходит на территории SKY family Park недалеко Северного моста в Киеве.