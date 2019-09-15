 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 684
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 1917
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1098
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2790
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1359
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2034
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2790
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1134
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1584
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
Фото
Все фото
10
1
5
5
5
Самая новая Mazda и поездки не грубых внедорожниках - начался New Cars Fest
Самая новая Mazda и поездки не грубых внедорожниках - начался New Cars Fest
На $ 260 млн купили новых авто украинцы в августе
На $ 260 млн купили новых авто украинцы в августе
Ford обнародовал новый гибридный кроссовер Puma Titanium X
Ford обнародовал новый гибридный кроссовер Puma Titanium X
Mercedes-Benz представил концепт, воплощающий будущее линейки EQ
Mercedes-Benz представил концепт, воплощающий будущее линейки EQ
Как водители в Европе относятся к своим авто - интересные факты от продавца подержанных машин
Как водители в Европе относятся к своим авто - интересные факты от продавца подержанных машин
Видео
Все видео
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Дроны вместо фар - Audi показала электрокроссовер с альтернативными "светом"
Дроны вместо фар - Audi показала электрокроссовер с альтернативными "светом"
1000 раритетов среди сотни самолетов: В Украине пройдет Old Car Land
1000 раритетов среди сотни самолетов: В Украине пройдет Old Car Land
Nissan поиздевался над Франкфуртским автосалоном
Nissan поиздевался над Франкфуртским автосалоном
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4554
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1629
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30798
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 405
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
воскресенье, 15 сентября 2019 12:10

ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
9

  Комментировать

14-15 сентября в Киеве проходит третий фестиваль New Cars Fest 2019.

На мероприятии мировые автобренды представляют свои топовые новинки. Среди них Ford, Mazda, Mitsubishi, SEAT, Hyundai, Subaru, FEAT и Honda. Посетители фестиваля могут получить всю необходимую информацию об автомобилях, оценить салон, багажник и провести тест-драйв. Организатор фестиваля - медиагруппа "Автоцентр".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самая новая Mazda и поездки не грубых внедорожниках - начался New Cars Fest

Gazeta.ua предлагает ТОП-5 новых кроссоверов на New Cars Fest.

Mitsubishi Outlander

Автор: Соломия Цура
  Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Семиместный автомобиль имеет похожую проходимость, как в серьезных внедорожников. Салон новинки оснастили новой мультимедийной системой. Установили сенсорный 7-дюймовый дисплей с функциями, а также сиситему кругового обзора.

Автор: Соломия Цура
  Салон Mitsubishi Outlander
Салон Mitsubishi Outlander

"У автомобиля стоит двигатель объемом 2,4 литра. Расход топлива в городе - 8 л. Минимальная цена Outlander - 593 тыс. грн. Полная комплектация стоит 907 тыс. грн. Дополнительно можно установить газовую установку ", - говорит представитель компании Mitsubishi Александр Дерлименко.

Honda HR-V

Автор: Соломия Цура
  Honda HR-V
Honda HR-V

В новинке японского производителя топливный бак расположили по центру кузова. Благодаря этому салон стал более просторным.

Автор: Соломия Цура
  Honda HR-V
Honda HR-V

"Как для своего класса, то в автомобиля очень вместительный салон. Модель имеет 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 130 л.с. Расход топлива в городе - 6,3 литра, загородный цикл - 4,5 литра. До 100 км/ч машина разгоняется за 11 секунд ", - говорит представитель Honda Роман Андрушко.

SEAT Arona FR

Автор: Соломия Цура
  SEAT Arona FR
SEAT Arona FR

Кроссовер получил спортивную подвеску. Также у него сдвоенная выхлопная труба и система SEAT Drive Profile. Цена новинки стартует от 545 тыс. грн. Модель имеет несколько режимов езды - спортивный, нормальный, экономичный и индивидуальный. Бензиновый мотор объемом в один литр имеет мощность 115 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Hyundai Kona

Автор: Соломия Цура
  Hyundai Kona
Hyundai Kona

Электромобиль прибыл в Украину летом 2019 года. Его продают в нескольких версиях. На тест-драйве New Cars Fest доступно транспортное средство с 64 кВт батарееею с запасом хода 450 км и 150 кВт электродвигателем.

Автор: Соломия Цура
  Hyundai Kona
Hyundai Kona

"Новинка имеет 5-летнюю гарантию или пробег в 100 тысяч километров. Его цена стартует от 885 тысяч гривен. За топовую версию придется выложить один миллион сто шестьдесят тысяч", - говорит представитель Hyundai Павел Савицкий.

Subaru Outback

Автор: Соломия Цура
  Subaru Outback
Subaru Outback

Модель получила изменения в 2019 году. В модели нового поколения больший салон чем в предыдущей генерации. На смену 6-цилиндровому агрегату пришел 4-цилиндровый. Японец выделяется на фоне других машин передним приводом с подключением к заднему.

Автор: Соломия Цура
  Subaru Outback
Subaru Outback

"В Украине модель предлагают с двумя бензиновыми двигателями - 2,5-литровым и 2,4-литровым. Имеет 185 л.с. и 264 л.с. соответственно", - говорит Анатолий Омелен.

New Cars Fest 2019 проходит на территории SKY family Park недалеко Северного моста в Киеве.

Автор: Соломия Цура
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Немецкие солдаты панически боялись танков

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 91388
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 42509
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 27874
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого 1 Просмотров: 20799
&quot;Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно&quot;: каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
14
 Просмотров: 19629
Авто
Восточная Европа наращивает електробусний автопарк
Восточная Европа наращивает електробусний автопарк Просмотров: 387
Самая новая Mazda и поездки не грубых внедорожниках - начался New Cars Fest
Самая новая Mazda и поездки не грубых внедорожниках - начался New Cars Fest
10
 Просмотров: 2871
Електрокросовер KZ-E за $ 10 тысяч планирует реализовать Renault в Европе
Електрокросовер KZ-E за $ 10 тысяч планирует реализовать Renault в Европе Просмотров: 1251
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
 1 Просмотров: 1755
В столице недорогим средством победили пробки
В столице недорогим средством победили пробки Просмотров: 3465
Больше всего комментируют
8
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
3
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
2
Геращенко не отстранят от работы в Раде
Голосов: 13284
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua