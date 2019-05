Tesla Model Y впервые увидели на улице

На американских дорогах впервые заметили новой модели Tesla Model Y.

Презентация электромобиля состоялась 15 апреля в Калифорнии. Фото появилось на странице ChargePoint в Twitter.

Судя по снимку, скорее всего, электромобиль находился неподалеку от штаб-квартиры Tesla в городе Сан-Хосе штата Северная Калифорния. Новая Model Y приезжали к одной из зарядных станций ChargePoint мощностью до 150 кВт, сообщает ТСН.

Предполагают, что Model Y заметили на дороге общего пользования из-за того, что автопроизводитель мог снимать рекламные ролики модели.

Y don't you tell us what you think about this Tesla? 😉 #TeslaSpotting #ModelY pic.twitter.com/29uko8nz7J