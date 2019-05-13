Tesla Model Y впервые увидели на улице Фото:ChargePoint

На американских дорогах впервые заметили новой модели Tesla Model Y.

Презентация электромобиля состоялась 15 апреля в Калифорнии. Фото появилось на странице ChargePoint в Twitter.

Судя по снимку, скорее всего, электромобиль находился неподалеку от штаб-квартиры Tesla в городе Сан-Хосе штата Северная Калифорния. Новая Model Y приезжали к одной из зарядных станций ChargePoint мощностью до 150 кВт, сообщает ТСН.

Предполагают, что Model Y заметили на дороге общего пользования из-за того, что автопроизводитель мог снимать рекламные ролики модели.

Во время презентации электромобиля Маск заявил, что его стоимость стартует с отметки $ 39 тыс. Пробег кроссовера должен составлять не менее 480 км.

На сайте Tesla в разделе конфигуратора дешевая Model Y стоит $ 48 тыс. Первые поставки электромобиля клиентам в компании планируют начать осенью 2020 года.

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