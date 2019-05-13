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понедельник, 13 мая 2019 17:19

Назвали самый надежный и самый опасный автомобиль после краш-теста

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Назвали самый надежный и самый опасный автомобиль после краш-теста
Назвали самый надежный и самый опасный автомобиль после краш-теста Фото:ТСН

Еврокомитет Euro NCAP провел краш-тест над автомобилями. Надежной моделью оказался Seat Tarraco.

В целом комиссия выбрала как безопасные, так и опасные авто, сообщает пресс-служба Euro NCAP.

Безопасность оценивали по пятибалльной шкале. Так, больше всего баллов и как результат надежными моделями среди новинок стали Seat Tarraco, Range Rover Evoque, Honda CR-V, Mercedes-Benz G-Class и Citröen C5 Aircross. Все они получили по пять звезд.

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Наиболее опасными моделями стали Fiat Panda - 0 звезд, Jeep Wrangler - 1 звезда и Suzuki Jimny - 3 звезды.

Кроме этого, без дополнительного пакета безопасности кроссовер Citroen C5 Aircross получил на одну звезду безопасности меньше. Однако, с пакетом Safety +, который включает в себя дополнительные системы безопасности, французець получил максимальное количество звезд.

В России провели краш-тест кроссовера Lada Xray Cross по аналогии с испытаниями Еврокомиссии Euro NCAP. Во время краш-теста автомобиль влетел в металлическую преграду на скорости 64 км / ч. По его результатам, кроссовер получил 13,7 балла из 16 возможных и выхватил все четыре звезды. Это максимальное количество звезд по этому стандарту.

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