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пятница, 10 мая 2019 17:26

Suzuki выпустит хэтчбек за $ 4,2 тысячи
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Maruti Suzuki Alto 800
Фото: Autocentre.ua
Maruti Suzuki Alto 800
Maruti Suzuki Alto 800

Японская компания Suzuki планирует выпустить на рынок обновленный бюджетный хэтчбек Maruti Suzuki Alto 800.

Автомобиля ожидают обновления. Так, изменится передний бампер и появятся новые противотуманные фары. Кроме передних изменений, сзади дизайнеры поменяли только логотип. Ранее хэтчбек имел кузове название "ALTO 800", теперь будет просто "ALTO". Также в базовой комплектации будет антиблокировочная система.

В салоне появилась новая приборная панель, взятая у Alto K10. Также информационно-развлекательная система с Bluetooth. Однако, в мультимедийной системы нет сенсорного дисплея, как в Renault Kwid, с которым конкурирует Alto.

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Maruti Suzuki Alto 800 будет трехцилиндровый 0,8 л двигатель мощностью 48 лошадиных сил. Его оборудовали 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Новый мотор ничем не отличается от старого, который имел Alto, однако, он на 25% меньше загрязняет воздух.

Обновленный автомобиль стоит около $ 4,2 тысячи. Через новое оборудование машина является дороже, чем раньше. Однако Maruti Suzuki Alto 800 по-прежнему остается одним из самых дешевых автомобилей в мире.

Компания Suzuki выпустила лимитированную серию из 30 хэтчбеков Swift Sport Katana. Их создали в честь культовой модели мотоцикла Katana.Загалом модификация Sport Katana внешне похожа на стандартную модель и не напоминает байк.

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Дата
10
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