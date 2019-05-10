Suzuki выпустит хэтчбек за $ 4,2 тысячи

Фото: Autocentre.ua

Японская компания Suzuki планирует выпустить на рынок обновленный бюджетный хэтчбек Maruti Suzuki Alto 800.

Автомобиля ожидают обновления. Так, изменится передний бампер и появятся новые противотуманные фары. Кроме передних изменений, сзади дизайнеры поменяли только логотип. Ранее хэтчбек имел кузове название "ALTO 800", теперь будет просто "ALTO". Также в базовой комплектации будет антиблокировочная система.

В салоне появилась новая приборная панель, взятая у Alto K10. Также информационно-развлекательная система с Bluetooth. Однако, в мультимедийной системы нет сенсорного дисплея, как в Renault Kwid, с которым конкурирует Alto.

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Maruti Suzuki Alto 800 будет трехцилиндровый 0,8 л двигатель мощностью 48 лошадиных сил. Его оборудовали 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Новый мотор ничем не отличается от старого, который имел Alto, однако, он на 25% меньше загрязняет воздух.

Обновленный автомобиль стоит около $ 4,2 тысячи. Через новое оборудование машина является дороже, чем раньше. Однако Maruti Suzuki Alto 800 по-прежнему остается одним из самых дешевых автомобилей в мире.

Компания Suzuki выпустила лимитированную серию из 30 хэтчбеков Swift Sport Katana. Их создали в честь культовой модели мотоцикла Katana.Загалом модификация Sport Katana внешне похожа на стандартную модель и не напоминает байк.