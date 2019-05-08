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среда, 08 мая 2019 16:28

Как безопасно ездить в мокрую погоду - советы эксперта

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Как безопасно ездить в мокрую погоду - советы эксперта
Эксперт рассказал, как безопасно ездить в мокрую погоду. Фото: carfromjapan.com

С января по апрель этого года, в Украине произошло более 35.000 ДТП. Около 550 человек погибло.

Основная причина аварий - человеческий фактор. Непогода же - может стать отягчающим обстоятельством, при форс-мажоре на дороге.

С начала мая Украина накрыли затяжные дожди, которые продлятся, видимо, к концу месяца.

В мокрую погоду - снижен коэффициент сцепления между автомобилем и дорогой. В результате транспортное средство хуже заходит в повороты, тормозной путь становится длиннее по сравнению с сухим покрытием. Часто водитель имеет ограниченную обзорность при таких условиях. Хуже становится и видимость. Капли воды на автостеклах - преломляют свет, что может отвлекать, мешать водителю адекватно контролировать дорожнюю обстановку, - говорит Gazeta.ua Евгений Середницкий, директор школы контраварийного вождения "Корда Профи". Он рассказывает, как безопасно ездить в мокрую погоду.

Как повысить свою безопасность во время передвижения в непогоду?

Прежде всего, водитель должен понимать, чем движение в дождь опаснее движение в ясную погоду. Также надо тщательно готовиться и соблюдать специфические приемы, пользоваться соответствующими средствами и способами, которые максимализируют безопасность во время движения.

О каких именно средствах и способах вы говорите, каким должен быть техническое состояние авто, как готовить его к мокрому пути?

Первое и очень важное - хорошие шины. Одна из их основных задач, особенно в мокрую погоду - выдавливание воды из перед авто. Некое прокладывание пути для транспортного средства. Дешевая резина - может хуже справиться с этой задачей, а значит - транспортное средство имеет больше шансов скользить.
Второе, но не по приоритету - рабочие стеклоочестители. Они должны быть исправны, ведь от качества их работы зависит видимость дороги во время осадков, а следовательно - это влияет на безопасность движения.

Не лишним будет иметь при себе запас жидкости для стеклоомывателя. Часто он лучше справляется с грязью на стекле, по сравнению с обычной водой. Рекомендую ставку делать на него и возить с собой.

Обязательно, перед тем, как отправиться в путь, проконтролируйте состояние чистоты фар и зеркал. При необходимости - уделите внимание этим элементам. Это ваши дополнительные глаза, которые должны быть чистыми, ясными, как и ваши собственные.

Чтобы не "потело" стекло в салоне - чистите воздуховоды. Регулярный гость этих каналов - листья.

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Как следует тормозить в непогоду?

Едьте на передачу ниже, чем обычно. Не летите. Желание сэкономить максимум несколько минут может иметь фатальные последствия. Это касается любых погодных условиях. Никогда не превышайте скорость. Десятки лет практики показывают, что чем выше скорость транспортных средств во время форс-мажоров, тем тяжелее последствия в случае ДТП.
Старайтесь резко не тормозить. От этого машину может "занести". Неконтролируемое изменение траектории движения машины - путь к аварии. Тормозить начинайте раньше, по сравнению с движением в сухую погоду, ведь путь для остановки - увеличен. Тормозите плавно, сцепление выжимайте когда авто уже почти остановилось. Такой прием дает возможность двигателю участвовать в тормозном процессе и помогает эффективнее и безопаснее замедлить, остановить машину при необходимости в непогоду.

Нельзя в мокрую погоду ехать на нейтральной передаче или выжатом сцеплении. Во-первых, это опасно, потому что двигатель может вам помочь замедлиться или остановиться, даже в случае если тормоза "исчезнут". Во-вторых, чем меньше вы эксплуатируете механический узел - тем дольше, обычно, он служит.

В повороты заходите на безопасной скорости. В непогоду вас может снести с запланированной траектории движения.

Стоит ли использовать какие-то средства, способствующие выделению авто или водителя на дороге?

Не лишним будет включить ближний свет фар даже днем. Так и вам может быть виднее и другие участники дорожного движения будут вас лучше видеть. Не рекомендую пользоваться только габаритными огнями. Их и видно хуже, по сравнению с ближним светом, и другие участники дорожного движения могут путаться, воспринимая ваше авто за припаркованный объект.
Если вам надо выйти из авто, особенно, если планируете осуществлять определенные манипуляции возле транспортного средства - оденьте светоотражающий жилет. Так вы себя выделите, вас будет лучше видно другим участникам дорожного движения. Кстати, он вам пригодится и при благоприятных погодных условиях, скажем, в темное время суток.

Как следует менять траекторию движения?

Все движения водителя должны быть плавными. Рулевое колесо - вращайте осторожно, без рывков. Педали выжимайте нежно, без топтаний. Во время вождения, прежде всего в непогоду - смотрите на несколько машин вперед. Одна из основных опасностей - пешеход. Некоторые люди, не знают, не понимают, что машине нужно время для остановки. Просчитывайте возможные риски, планируйте пути предотвращения чрезвычайных ситуаций, в случае их возникновения.

В Украину приближается циклон Xerxes. В Винницкой области уже начался сильный дождь.

Автор: Богдан Пихачек
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