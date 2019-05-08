Автомобили Tesla начали самостоятельно заказывать ремонт

Автомобили Tesla начали самостоятельно диагностировать поломку. Фото: Business Insider

Автомобили Tesla могут самостоятельно диагностировать поломку и автоматически заказывать необходимые детали в сервисном центре, указанном владельцем машины.

Впоследствии хозяева электрокаров получают сообщение, что им необходимо приехать и установить нужную деталь. Процесс ремонта можно отслеживать в приложении для Tesla, сообщает Сleantechnica.

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Представители компании подтвердили появление новой функции. Заявили, что это похоже на процесс, когда "вы не обращаетесь к врачу, а сразу идете в аптеку за лекарствами".

В компании решили вернуть стандартные версии электрокаров. В производство вернут подешевевшие версии Model S и Model X. Автомобили будут иметь сниженный запас хода.